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高质量发展调研行 | 福建兴化湾：这里的海风，“吹”亮千家万户

2024年08月11日09:00 |
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海上风电是清洁能源的重要组成部分。福建福清兴化湾，是我国海上风电资源最丰富的地区之一。三峡福清兴化湾海上风电场就坐落于此。截至目前，这里总共有59台海上风电机组，总装机容量357.4兆瓦。

海上的风，如何“吹”亮陆上千家万户？“这个大风车转一圈，就够普通三口之家用一天。”指着一台10兆瓦的海上风电机组，福清海峡发电有限公司电力运行部副经理王家彬介绍，风带动风机叶片旋转发电，产生的电能通过海上升压站升到220伏后，再通过海底电缆传输进电网，最终输送到千家万户。

距离风电场几公里之外，是福建三峡海上风电国际产业园。不少“大风车”就是在这里生产的。作为我国首个全产业链海上风电产业园，这里形成了风力发电机、风机结构件、风机总装、叶片生产等完整的全产业链生产格局。2019年以来，福建三峡海上风电国际产业园相继下线我国自主研发的6.7兆瓦、8兆瓦、10兆瓦、13兆瓦、13.6兆瓦、16兆瓦、18兆瓦海上风电机组，实现了我国海上风电装备国产化制造能力的持续提升与创新突破。

近年来，福建大力推动清洁能源和海上风电装配。截至2024年6月底，福建省海上风电并网装机规模达到372万千瓦，预计每年可替代标准煤400多万吨，减排二氧化碳超过1100万吨。

来源：人民日报客户端福建频道张意轩 余荣华 林渊 王崟欣

(责编：罗知之、陈键)
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