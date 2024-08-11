白衬衫，灰西裤，52岁的“新农人”杨兆新衣着颇为考究，闻着手边一束白色蝴蝶兰，老杨时不时捋一捋洁白的衣领：“瞧！一整天了都不见脏，小煤村成了露营地，你敢信？”

龙潭镇枫林村一景。杨芝浩 摄

家住福建省龙岩市永定区龙潭镇枫林村，杨兆新打小就知道自家地下有“宝贝”——作为传统的矿区乡镇，煤炭资源得天独厚，曾经的龙潭“十里山沟百家厂”，最高峰时曾有大大小小500多家煤矿，父老乡亲们靠山吃山，指着地下的煤炭过活，老杨也免不得吃点“桌边餐”：10年前还开着一家专为拉煤车称重的地磅站，日子过得倒也不错。

“可人实在是灰头土脸、不成样子！”回忆起煤尘漫天的过往，老杨还是叹了气。枫林村里，一度流传着“矿区不穿白，尘染件件黑”的说法。地面塌陷、植被破坏、水土流失、漫天扬尘……各种生态后遗症也开始显现，转型发展的命题，摆在了老杨们的面前。

2012年起，在永定区的统一规划下，龙潭镇先后关停大量无证、无序小煤窑。“不让采煤，上哪里讨生活？”老杨的疑问，也是众多乡亲的心声——生态修复和转型发展成了龙潭镇亟待解决的问题。一次偶然机会，龙潭镇在招商引资时，遇到了寻找合适产业发展基地的万花园林有限公司，双方一拍即合，发展蝴蝶兰“美丽经济”的想法由此诞生。

“蝴蝶兰的种植与发展，需要硬化土地建设高标准温室大棚，一般的农地无法占用，而龙潭镇正好在推进废弃矿山整治和利用，大片煤矸石地成了最好资源。”龙潭镇党委书记吴才开表示。

与此同时，永定区对龙潭镇等地开展了历史遗留废弃矿山生态修复工程。永定区自然资源局副局长陈树淦介绍说，对矿山地形地貌、生态状况等进行综合分析，分阶段、分任务、分工程量、分类施策开展整治，矿山生态修复效果显著。

昔日煤矿山，经修复后成为露营地。杨芝浩 摄

2021年底，财政部和自然资源部联合印发《关于支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》，安排资金专门支持历史遗留废弃矿山生态修复工作。永定区迅速成立申报工作领导小组，抽调自然资源、财政、林业、矿业集团等部门人员集中办公，6个产煤乡镇也相应成立工作小组。2022年6月，永定区历史遗留废弃矿山生态修复工程入选国家级示范项目，获3亿元中央财政补助。永定区同步地方配套资金，引入社会资本，去年3月，总投资5.48亿元的历史遗留废弃矿山生态修复工程开始进行。

在龙潭镇枫林村，四处可见盛开的蝴蝶兰。杨芝浩 摄

持之以恒的矿山修复，为枫林村带来肉眼可见的生态蝶变。一座座温室大棚陆续矗立在山头，“黑煤山”华丽转身为“花果山”——在万花园林的带动下和当地矿山修复政策的吸引下，其他5家蝴蝶兰培育企业陆续落地龙潭镇，带动近2000人就业，年人均收入可达5万元以上，成为福建省内知名的蝴蝶兰生产基地。而万华园林也在广阔天地中成长，年产蝴蝶兰苗1000万株，客户遍布全国，并销往欧美和东南亚。

“山绿了，水清了，就连种下的稻子也更香甜了！”如今的老杨，是龙潭镇出了名的“新农人”，流转了近百亩水田来种水稻，好生态就有好销路，老杨的稻米供不应求。

龙潭镇年轻人利用直播推介当地蝴蝶兰产品。杨芝浩 摄

眼下，龙潭镇从矿区到园区、再到景区的蝶变之路依然在延伸，蝴蝶兰文化产业园、景观产业大道、蝴蝶兰文化街、蝴蝶兰文化展示厅等建设正酣。“家乡美，百姓富，谁能不爱这座‘花果山’呢？”杨兆新爽朗一笑。

来源：人民日报客户端福建频道 刘晓宇

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经