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高质量发展调研行 | 废弃矿山开出蝴蝶兰，看闽西小镇的蝶变之路

2024年08月11日09:16 |
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在福建省龙岩市永定区龙潭镇，昔日的“黑煤山”，如今已转型成为“花果山”，蝴蝶兰成为当地的支柱产业、“美丽经济”。图为位于龙潭镇燕子沟的蝴蝶兰温室大棚。杨芝浩 摄

在福建省龙岩市永定区龙潭镇，昔日的“黑煤山”，如今已转型成为“花果山”，蝴蝶兰成为当地的支柱产业、“美丽经济”。图为位于龙潭镇燕子沟的蝴蝶兰温室大棚。杨芝浩 摄

在龙头企业带动下和当地矿山修复政策的吸引下，多家蝴蝶兰培育企业陆续落地龙潭镇，带动近2000人就业，年人均收入可达5万元以上，成为福建省内知名的蝴蝶兰生产基地。杨芝浩 摄

在龙头企业带动下和当地矿山修复政策的吸引下，多家蝴蝶兰培育企业陆续落地龙潭镇，带动近2000人就业，年人均收入可达5万元以上，成为福建省内知名的蝴蝶兰生产基地。杨芝浩 摄

作为当地蝴蝶兰产业的龙头企业，万华园林年产蝴蝶兰苗1000万株，客户遍布全国，并销往欧美和东南亚。图为在温室大棚中盛开的蝴蝶兰。杨芝浩 摄

作为当地蝴蝶兰产业的龙头企业，万华园林年产蝴蝶兰苗1000万株，客户遍布全国，并销往欧美和东南亚。图为在温室大棚中盛开的蝴蝶兰。杨芝浩 摄

矿山修复后，环境变好了，慕名来赏花、旅游的人也多了起来。依托好风景，龙潭镇连续成功举办3届“永定蝴蝶兰文化旅游节”，带动了村民增收，也为当地经济发展注入了新的活力。图为枫林村新景。杨芝浩 摄

矿山修复后，环境变好了，慕名来赏花、旅游的人也多了起来。依托好风景，龙潭镇连续成功举办3届“永定蝴蝶兰文化旅游节”，带动了村民增收，也为当地经济发展注入了新的活力。图为枫林村新景。杨芝浩 摄

曾经千疮百孔的山体，正恢复绿树葱茏、花草繁茂，实现从“黑煤山”到“花果山”的华丽转身。图为由矿山修复而来的露营地。杨芝浩 摄

曾经千疮百孔的山体，正恢复绿树葱茏、花草繁茂，实现从“黑煤山”到“花果山”的华丽转身。图为由矿山修复而来的露营地。杨芝浩 摄

蝴蝶兰产业发展壮大，龙潭镇不少年轻人正通过网络直播等，向外推介蝴蝶兰花产品和本地特产等。杨芝浩 摄

蝴蝶兰产业发展壮大，龙潭镇不少年轻人正通过网络直播等，向外推介蝴蝶兰花产品和本地特产等。杨芝浩 摄

来源：人民日报客户端福建频道 刘晓宇 杨芝浩

(责编：罗知之、陈键)
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