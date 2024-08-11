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北京公布16家培训机构纳入预收资金监管

2024年08月11日10:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月11日电（记者陈旭）报名培训机构担心遭遇“闭店”，交了培训费退费难……为解决“培训预付费退费难”问题，北京市近期公布首批落实培训预收资金监管规范的专业技术类职业资格考试机构名录，涵盖16家培训机构，消费者在这些培训机构的部分培训项目预缴费已纳入资金存管，在培训服务未完成、消费者不同意的情况下，培训机构不得从银行专用账户支取预收资金，从源头上保障消费者资金安全。

　　据悉，此次公布的培训机构包括中国统计出版社有限公司、北京嗨学网教育科技股份有限公司、北京环球兴学科技发展有限公司等，培训项目包括执业药师、建造师、注册安全工程师等14类，存管资金共约800万元。公布内容包括培训机构名称、统一信用代码、纳入资金存管的培训项目、预收资金的存管银行以及开始存管的时间等信息。

　　2022年，北京市人力资源和社会保障局会同金融监管部门联合发布《北京市专业技术类职业资格考试培训机构单用途预付卡预收资金监管细则（试行）》，对培训机构预付卡预收资金进行专用账户监督。

　　消费者可登录北京市人力资源和社会保障局官方网站查询16家专技类培训机构名录，机构名录及培训项目也将根据实际情况进行动态更新。同时，北京市有关部门将采用非现场检查形式，重点对培训机构纳入单用途预付卡管理备案的培训项目、预收资金银行存管等内容加强监督，落实各项管理规范。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
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