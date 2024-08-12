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清凉经济乘“热”而上

本报记者 潘旭涛 黄 娴 宋豪新
2024年08月12日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　清凉商品持续上新，避暑游热度高，特色夜市人气旺……进入暑期，清凉经济乘“热”而上，开拓消费新场景、激发消费新活力。

　　清凉商品夏日走俏

　　日前，记者来到位于北京市朝阳区的一家电器卖场，只见空调、风扇等消暑降温产品被摆在显著位置，并贴上了“促销”的标签。

　　尹先生一家人正在选购空调，他告诉记者：“家里的空调已经使用快10年了，总是嗡嗡响，制冷效果也不太好。听说现在以旧换新优惠力度大，就想换一台新空调。”

　　门店销售人员说，今年夏天，空调销售比以往更火爆。京东数据显示，6月空调销售额环比增长超过400%。苏宁易购数据显示，7月下旬，线下门店空调销售额同比增长121%。

　　炎炎夏日，室内要降温，室外需防晒。手持遮阳伞、身着防晒衣、面戴“脸基尼”，再搭配一副墨镜……这些“物理防晒”产品成为越来越多人的出行标配。

　　在广东省广州市的街头巷尾，随处可见人们穿着防晒衣步行、骑车。据广东省服装服饰行业协会统计，今年广东省防晒衣销量预计突破1亿件，同比增长将超过60%。

　　作为时尚款防晒面罩，“脸基尼”成为今夏热销单品。浙江义乌国际商贸城商户董薇表示，一天能卖出四五万件“脸基尼”。

　　除了传统消暑降温产品，冰凉贴、冷感毛巾、降温喷雾、冰凉圈等各类“花式”新品也受到市场青睐。

　　避暑游持续升温

　　“夏天到贵阳避暑太巴适了。”从重庆市一路南下，65岁的游客叶茂芳来到贵州省贵阳市乌当区羊昌镇旅居避暑。这已是她连续第四年到贵阳避暑了。

　　叶茂芳选择的羊昌镇位于贵阳市北郊，夏季平均温度20.4℃，境内林湖谷峰簇拥，森林覆盖率达50.1%，每年吸引众多“候鸟式”游客前来旅居避暑，享受清凉。

　　“我们的民宿一共有27间房，早早就全部预订出去了。”说起当地避暑游的火爆情景，羊昌镇“田园小院”旅居民宿老板陈艳咧嘴笑起来。

　　近年来，为擦亮“爽爽贵阳”名片，贵阳市推出多条避暑旅游线路，提升一站式旅居服务水平，让游客“住在风景里，玩在山水间”，尽情享受清凉夏日。

　　今年暑期，避暑游持续升温。在携程平台上，7月以来“避暑”相关搜索热度环比增长150%。

　　位于黑龙江省漠河市的北极村，是中国大陆最北端的边境临江村落，夏季平均气温只有18℃，吸引大批游客打卡最北地标，体验清凉舒爽的夏日生活。

　　位于青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县的茶卡盐湖，风景优美、气候凉爽。8月4日，茶卡盐湖景区迎来今年客流高峰期，单日游客量近5万人次。

　　有“春城”之称的云南省昆明市，是很多游客的避暑目的地。滇池周边风景名胜区和森林公园众多，游客或漫步湖边，享受微风带来的凉爽，或乘船游湖，感受水面上的宁静、惬意。

　　避暑游激发出夏日文旅消费新活力。吉林省推出“消夏避暑休闲季”活动，各类露营音乐会、精品剧目演出等让游客目不暇接；宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄酒主题游牧营地开业，通过旅游引流带动葡萄酒消费；甘肃省敦煌市鸣沙山月牙泉景区举办的万人星空演唱会，成为“爆款”文旅产品……

　　文化和旅游部发布的数据显示，今年暑期，各地将举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动。

　　夜经济热潮涌动

　　夜幕降临，位于四川省成都市龙泉驿区的桃花里步行街夜市热闹了起来。夜市拐角处一家烤苕皮摊位围满了食客。烤架上，苕皮金黄诱人，边缘微卷，摊主麻利地撒上折耳根、小葱、香料，香辣味瞬间弥漫开来……

　　从烤苕皮到烤豆腐，从火锅到烤肉，从糖葫芦到关东煮……这条1500米长的步行街云集了各路美食。今年以来，桃花里步行街日均客流量超过3万人次。“暑期人流量明显增加了，还多了不少外地食客。”一名麻辣烫店主告诉记者。

　　不久前，张女士带着女儿从河南洛阳来到成都探亲。漫步桃花里步行街夜市，她感慨道：“夜市的氛围让人心情格外舒畅，这里不仅有美食，还有文化。”小女孩则兴奋地拉着妈妈的手，指着不远处的棉花糖摊位。

　　不仅有传统小吃、特色餐饮，桃花里步行街还引入文化创意元素，定期举办“桃花节”“美食文化节”等主题活动，吸引大量市民游客参与。

　　炎热夏季，许多人选择夜间外出，带来了夜经济的繁荣。各地打造“夜游”“夜演”“夜食”“夜购”等消费业态，营造多元化、沉浸式夜生活消费氛围。

　　华灯初上，内蒙古自治区包头市包头乐园里人头攒动，只听“啪”的一声，众人仰望天空，一簇簇流光溢彩的铁花在夜空中绽放后倾泻而下，一场国潮花火音乐节火热开启。花仙游园、非遗集市、机甲巡游、电音节……包头市的花样特色活动点亮了缤纷夜经济。

　　五彩斑斓的灯光与啤酒泡沫组成夏夜的风景，精酿啤酒、美食餐饮等摊位沿路排开，吸引着八方来客。8月2日晚，2024厦门国际啤酒节开幕。啤酒节通过“啤酒+音乐”“啤酒+游乐”“啤酒+体育”“啤酒+市集”等多种形式打造夏季消费新体验。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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