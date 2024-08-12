王一涵

今年以来，消费品以旧换新行动广泛开展，各地通过多项举措，提供省事省时又省费用的换新体验。“一旧一新”之间，更多高质量耐用消费品进入居民日常生活，持续释放巨大内需市场潜力。

以旧换新，是以新提质。中国耐用消费品保有量巨大，更新换代需求不断提升。有数据显示，去年底，中国民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，其中很多产品使用年限较长，有很大的潜在更新需求。以旧换新不是简单的同类产品置换，而是通过提质升级，满足民众对于更高质量、更绿色、更具个性化的消费品需求。中国消费市场正从“有没有”向“好不好”转变，以旧换新让更多节能、智能、多功能的优质产品进入百姓生活，支持居民消费转型升级。前不久，国家统筹安排超长期特别国债资金，加力支持消费品以旧换新，把原来的家电和汽车以旧换新扩展到旧房装修、厨卫等局部改造和居家适老化改造等领域，补贴范围更大，力度明显提高，将为民众带来更为优质化的换新体验。

去旧更容易，换新才能更愿意。消费者换新意愿不强，既与消费品能否满足消费者多样化的消费需求相关，也跟回收渠道是否便利有直接关系。打通“去旧”过程的堵点难点，需要线上线下多方合力，建立健全完善的回收体系。看线上，不少旧物回收平台探索推出“购买+收旧”一站式服务，实现一键式下单，消费者足不出户实现“换旧为新”；看线下，多地加快建设以社区为基点的回收网点，邀请电器企业、燃气经营企业等进入小区，让居民就近享受“焕新生活”。同时，针对去旧换新交易中旧机私拆、定价乱等问题，相关部门、企业、行业协会正在努力构建耐用消费品去旧换新数字化体系，确保旧机流向可溯、合规，并制定好废旧家电估值标准，让旧商品估价信息更透明，消费者“去旧无忧”。

以旧换新政策成效逐步显现，对拉动汽车、家电等耐用消费品增长起到促进作用。看数据，上半年汽车报废回收量同比增长27.6%，新能源乘用车的零售量增长33.1%；家电方面，上半年限额以上单位家电零售额同比增长3.1%，比上年同期加快了2.1个百分点。同时，以旧换新还在不断释放绿色动能。中国每年电器电子产品报废量较大，以旧换新和回收利用可以充分利用废旧汽车、家电、电子产品中的金属资源，降低对原生资源的依赖，缓解环境压力。此次大规模以旧换新更注重节约资源、保护环境，是畅通资源利用链条、促进降碳减排的重要举措。

以旧换新，惠民利企、一举多得：企业扩销量，产业换挡升级，赢得创新空间；回收端更系统，优化资源利用方式；消费者得实惠，“换”出绿色、节能的生活品质。愿以消费升级为契机，畅通循环，努力实现去旧更容易，换新更愿意。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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