本报记者 王昊男

满载49吨货物，北京汽车集团福田高级别氢燃料自动驾驶重卡驶出北京马驹桥物流园，进入京津塘高速。沿着这条全线开放智能网联汽车测试的高速路段，车辆在自动驾驶两个多小时后抵达天津港。

“基于车路云一体化，这辆车实现了高速干线点对点自动驾驶。”北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院副院长田俊涛介绍，车辆由企业自主研发，118家关键零部件生产企业均来自京津冀地区。

习近平总书记强调，“要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上”“要围绕发展新质生产力布局产业链”。

拥有60多年历史的北京汽车集团有限公司，正加快培育和发展新质生产力，推动生产数字化升级、产品向新能源转型、产业链供应链优化布局，乘“数”而上、向“新”而行、延“链”发力，在高质量发展道路上奋力前行。

数字化升级，生产全过程降本增效

一颗小螺丝，也能降本增效？

通过数字化赋能，精准把控螺丝材质、大小，精准操控安装位置，整车制造成本下降近1%。北汽集团技术与产品管理部部长高健说：“北汽集团超过100款车型在售，近100款车型在研，这近1%看似不起眼，实际降本增效空间很大。”

走进北汽福田，数字化转型正改变生产全过程——

生产安排更高效。以前安排生产，调度员要打电话和供应商逐一沟通。如今，数字化平台自动解析零部件清单，在线分发给上百家供应商，实现精准自动排产。

订单交付更快捷。零部件包装、运输、仓储等环节全过程可视，运费自动计酬、线上结算。一辆定制卡车从接到订单到生产交付，时间从35天缩短到28天，物流质损率由0.1%降至0.07%。

市场营销更精准。轻点鼠标，所有联网车辆实时运行状态随即呈现。北汽福田建立商用车车联网平台，已接入车辆超过260万辆，涵盖重卡、中卡、轻卡等福田全系车型，覆盖冷链、快递、砂石料运输等20多个细分行业。

“今年春节过后，平台数据显示，国内多地冷链、快递车活跃度增长30%以上。”北汽福田营销总公司副总监牟旭说，通过数据分析，公司迅速加强相关车型市场投放，一季度商用车销量超过15万辆。

一企一策，北汽集团全面推动所属企业数字化转型。今年初发布的2023年度北京市智能工厂和数字化车间名单，6家北汽集团所属企业上榜。“我们要乘‘数’而上，以数字化升级推动企业高质量发展。”北汽集团副总经理刘宇说。

新能源转型，在研新产品中新能源产品占比100%

1万，1.5万，2万……在北汽集团下属北京海纳川汽车部件股份有限公司试验现场，所有人紧盯着电驱系统转速变化，当转速达到每分钟3万转的时候，现场一片喝彩。

“达到这一转速级别的电驱系统，可以应用到航空航天领域。”海纳川总裁助理、技术中心主任宫雨难掩激动：电驱系统攻关用了2年，研发产品在今年6月举办的第十八届北京发明创新大赛上获得金奖。

北京新能源汽车股份有限公司的新能源汽车试验中心，拥有88个实验室，工作人员正忙着研发检测关键零部件。“围绕关键技术，我们10多年持续攻关，在纯电、混动、氢燃料汽车等方面形成完整研发体系，获得市场认可。”北汽新能源商品创造中心主任曹琛说，通过技术许可等方式，一些关键技术还实现了“走出去”。

向新能源转型，产品多领域开花：北京冬奥会上运动员乘坐的氢燃料客车，北京街头随处可见的纯电动公交、新能源汽车……“北汽制造”亮相国际舞台、走进群众生活。北汽集团与华为合作推出的纯电动轿车“享界S9”8月6日上市，续航里程超过800公里。

目前，北汽集团自主乘用车新能源产品销量占比已超过48.5%，在研新产品中新能源产品占比达到100%。

产业链协作，带动600余家京津冀地区供应商

京南亦庄，一座电池制造基地正加紧施工。由北汽集团、宁德时代、京能集团和小米集团等共同投建的北京时代电池制造基地项目，2026年建成投产后将为北汽等京津冀地区车企提供电池产品。

“围绕发展新质生产力布局产业链，我们聚焦新能源汽车生产最关键的‘三电’（电池、电驱、电控）领域，通过合资合作、项目共建等方式，推动关键零部件自研自产。”刘宇说。

今年6月，北汽集团成立自主品牌乘用车管理委员会，开展跨单位、跨业务重大事项协同、研发生产协作。

协同协作，不仅在集团内部，更在广阔的京津冀地区。

紧邻廊坊的英纳法汽车天窗系统（北京）有限公司，近期一直满负荷运转。公司近七成工人来自河北，八成产品供应北汽集团。北汽福田雷萨（唐山）新能源汽车产业基地在曹妃甸投产，北汽福田（宣化）产业基地项目在张家口落地，海纳川奔驰产业园在天津武清建设……近年来，北汽集团不断优化布局、提升产业链供应链韧性和安全水平，带动京津冀地区配套供应商600余家。

党的二十届三中全会《决定》提出“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”“完善实施区域协调发展战略机制”。这让北汽集团干部职工信心十足。根据前不久制定的三年跃升行动计划，北汽集团到2027年整车销量将突破300万辆，自主品牌乘用车年销量达到100万辆，新能源汽车销量占比超过50%……

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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