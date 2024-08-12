本报北京8月11日电 （记者丁怡婷）记者从住房城乡建设部获悉：2024年，全国计划建设筹集保障性住房170.4万套（间）。截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的66.2%，完成投资1183亿元。

现在的住房保障体系分为配租型和配售型，配租型包括公共租赁住房、保障性租赁住房，配售型保障性住房按保本微利原则配售。住房城乡建设部有关负责人表示，下一步将继续督促各地落实好具体项目、净地位置和项目资金，推动项目加快开工。

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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