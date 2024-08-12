人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上半年全国建设筹集保障性住房112.8万套（间）

2024年08月12日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月11日电  （记者丁怡婷）记者从住房城乡建设部获悉：2024年，全国计划建设筹集保障性住房170.4万套（间）。截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的66.2%，完成投资1183亿元。

　　现在的住房保障体系分为配租型和配售型，配租型包括公共租赁住房、保障性租赁住房，配售型保障性住房按保本微利原则配售。住房城乡建设部有关负责人表示，下一步将继续督促各地落实好具体项目、净地位置和项目资金，推动项目加快开工。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月12日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
绘说现代化 | 健康中国 你我同行
　　“15分钟健身圈”遍及城乡、“每天一节体育课”成为常态、户外运动广受欢迎、火爆“村超”“吸睛”又“吸金”、奥运健儿为国争光......体育运动“出门可及”，全民健身蔚然成风，国民体质总体呈上升趋势。《绘说现代化》第32期，一起感受中国式现代化的磅礴力量！。…
乡村游“热”潮涌动 点燃夏日经济新动能
　　田园观光、农事采摘、民俗体验、亲子休闲……这个夏天，乡村游、避暑游“热”度不减，为夏日经济注入新动能。 文化和旅游部最新数据显示，今年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部