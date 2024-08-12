上半年全国建设筹集保障性住房112.8万套（间）
2024年08月12日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月11日电 （记者丁怡婷）记者从住房城乡建设部获悉：2024年，全国计划建设筹集保障性住房170.4万套（间）。截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的66.2%，完成投资1183亿元。
现在的住房保障体系分为配租型和配售型，配租型包括公共租赁住房、保障性租赁住房，配售型保障性住房按保本微利原则配售。住房城乡建设部有关负责人表示，下一步将继续督促各地落实好具体项目、净地位置和项目资金，推动项目加快开工。
《 人民日报 》（ 2024年08月12日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 绘说现代化 | 健康中国 你我同行
- “15分钟健身圈”遍及城乡、“每天一节体育课”成为常态、户外运动广受欢迎、火爆“村超”“吸睛”又“吸金”、奥运健儿为国争光......体育运动“出门可及”，全民健身蔚然成风，国民体质总体呈上升趋势。《绘说现代化》第32期，一起感受中国式现代化的磅礴力量！。…
- 评论
- 关注