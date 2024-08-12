本报北京8月11日电 （记者屈信明）金融监管总局日前发布了二季度银行业保险业主要监管指标数据情况。二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额78万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32万亿元，同比增长17.1%。

商业银行信贷资产质量总体稳定，二季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少272亿元；商业银行不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点。

保险业方面，上半年，保险公司原保险保费收入3.55万亿元，同比增长4.9%；赔款与给付支出1.23万亿元，同比增长33.1%；新增保单件数472亿件，同比增长40%。

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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