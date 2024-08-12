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建设好现代农业产业园（新时代画卷·国家现代农业产业园①）

2024年08月12日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　产业立园
　　北大荒农垦集团有限公司建三江分公司七星国家现代农业产业园。
　　陈立东摄（人民视觉）

　　产业立园
　　河南临颍县国家现代农业产业园膨化车间小麦半干胚生产线。
　　罗改丽摄（人民视觉）

　　科技兴园
　　浙江瑞安市国家现代农业产业园种植的水培蔬菜。
　　王鹏洲摄（人民视觉）

　　科技兴园
　　北京通州区国家现代农业产业园的育种实验室。
　　崔温奇摄（人民视觉）

　　绿色强园
　　上海崇明区国家现代农业产业园探索“渔光互补”生态养殖。
　　张志豪摄（人民视觉）

　　绿色强园
　　福建漳平市国家现代农业产业园乌龙茶生态种植基地。
　　黄振明摄（人民视觉）

　　品牌富园
　　四川蒲江县国家现代农业产业园的农户直播销售柑橘。
　　任质彬摄（人民视觉）

　　品牌富园
　　江苏东台市国家现代农业产业园的国家地理标志农产品东台西瓜。
　　张笑影摄（人民视觉）

　　机制活园
　　天津宁河区国家现代农业产业园探索产村融合模式。
　　任绍辉摄（人民视觉）

　　数据来源：农业农村部

　　习近平总书记强调，要积极培育和推广良种、提高机械化作业水平，建设好现代农业产业园。

　　现代农业产业园是以种养基地为基础，依托龙头企业带动，聚集科技、资金、信息等生产要素，形成建设水平领先的现代农业发展平台。

　　党中央、国务院高度重视现代农业产业园建设，中央一号文件连续8年作出部署。2017年以来，农业农村部、财政部批准建设350个国家现代农业产业园，带动地方建设8000多个省市县产业园，成为推动农业高质量发展的新引擎。

　　坚持产业立园，打造产业振兴高地。聚焦保障粮食和重要农产品稳定安全供给，适当兼顾带农效果明显的优势特色农产品和脱贫地区帮扶产业，培育了一批产业集中度高、加工链条完整、质量效益好的主导产业。截至去年底，已建成81个产值超100亿元的产业园。

　　坚持科技兴园，推进科技集成创新。构建产学研相结合的研发推广应用体系，与1800多家省级以上科研院校建立产业技术研发平台，集成推广一批新技术新工艺，新品种新技术新装备研发应用水平区域领先。

　　坚持绿色强园，加快农业绿色转型。集约利用农业资源，持续改善产地环境，推广应用先进绿色技术，农业废弃物资源化利用率超过80%，化肥农药施用量连年下降。绿色产品供给明显增加，建设一批绿色优质农产品生产基地，累计认证绿色、有机和地理标志农产品超1.1万个。

　　坚持品牌富园，创响园区知名品牌。挖掘区域特点、民族特色、乡土特征，打造区域公用品牌、企业品牌、产品品牌。目前，已培育辽宁东港草莓等105个口碑好、质量过硬的知名区域公用品牌，盱眙龙虾、正阳花生、涪陵榨菜等品牌价值超100亿元。

　　坚持机制活园，探索联农带农模式。各地积极推行契约型、分红型、股权型等合作模式，产业园超70%的农户与各类新型经营主体建立利益联结关系，园内农民年人均可支配收入达3.2万元。

　　锚定建设农业强国目标，从做强产业、科技创新、绿色转型、培育品牌、健全机制发力，一批优势特色明显、产业链条健全、资源要素集聚、联农带农紧密的产业园，将为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供坚实支撑。

　　（本报记者  常  钦）

 

　　本期统筹：殷新宇  蒋雪婕

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2024年08月12日 08 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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