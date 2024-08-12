本报记者 吴秋余 赵展慧

图①：浙江名瑞智能装备科技股份有限公司智能调试车间内，工作人员正在调试生产线。

曹隆华摄

图②：银河航天研发的卫星太阳翼展开状态。

李春潮摄

7月30日召开的中共中央政治局会议指出，要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。这一重要部署为培育和发展新质生产力、推动经济高质量发展指明了方向，也引发社会各界对瞪羚企业、独角兽企业的高度关注。

什么是瞪羚企业、独角兽企业？发展这两类企业对我国经济社会发展有怎样的重要意义？相关政策应当如何有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业？近日，记者走进部分瞪羚企业、独角兽企业，深入观察这些企业的成长和发展潜力。

努力成为发展新质生产力的重要力量

凭借自主研发的软件系统，浙江名瑞智能装备科技股份有限公司取得国内给袋式包装机市场占有率第一的成绩，成为温州市创新型领军（瞪羚）企业。

“公司近些年能够像瞪羚一样跑得更快、跳得更高，就是抓住科技创新这条赛道持续深耕。”公司相关负责人陈文华告诉记者，2021年至今，企业累计投入研发费用超过8200万元，最新研发用于预制菜包装的托盒智能包装流水线，包装速度高于行业平均水平的40%、包装材料节约量高于行业平均水平的10%。

在自然界中，瞪羚素以行动敏捷著称。而瞪羚企业因为具有与瞪羚“相近”特征——个头小、跑得快、跳得高而得名，即创新能力强、专业领域新、发展潜力大，主要涵盖那些以科技创新或商业模式创新为支撑进入高成长期的中小企业。

同样凭借在科技创新上的持续发力，北京星河动力航天科技股份有限公司发展成为我国商业航天领域的独角兽企业。

2020年11月，首次成功发射自主研制的“谷神星一号”，标志中国民营商业火箭首次进入500公里太阳同步轨道；2024年7月，中大型可重复使用液体火箭“智神星一号”圆满完成整流罩系列试验，预计年底首飞……在星河动力，科研团队已完成多个创新项目。

类似星河动力，独角兽企业一般指成立时间不超过10年、估值超过10亿美元（少部分估值超过100亿美元），且具备独有核心技术、独特竞争优势和市场潜力的未上市公司。

瞪羚企业与独角兽企业的区别主要表现在成长阶段和发展规模上。瞪羚企业以中小型企业为主，而独角兽公司则是较成熟的更大一些的企业。瞪羚企业被普遍认为是独角兽企业的预备队。

君联资本总裁李家庆告诉记者，瞪羚企业更加侧重企业的成长性、创新能力和发展潜力等维度的评价，其产业领域大多符合战略性新兴产业发展的方向。而独角兽企业往往具有高估值、初创性、商业模式难以复制的特点，企业本身对所在行业往往产生重要影响。

记者了解到，尽管在规模等方面存在差异，但瞪羚企业和独角兽企业也有一些共性：一方面，这些企业通常都具有高成长性和创新性，不但自身发展很快，而且可以作为产业链上的关键节点，协同上下游企业形成产业集群；另一方面，瞪羚企业、独角兽企业站在行业的前沿，它们的发展方向往往预示着未来的趋势，对行业和社会发展有重要的引领作用。

从国际经验看，一个区域的瞪羚企业数量，在一定程度上反映了该区域的创新能力和发展速度。而独角兽企业作为具备强大创新能力和巨大成长潜力的企业群体，是衡量一个国家和地区创新能力与创新生态的重要风向标，也是提升国际竞争力和区域竞争力的重要创新主体。

“瞪羚企业、独角兽企业都是创新型企业的突出代表，是发展新质生产力的重要力量。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说，当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构和产业版图，战略性新兴产业和未来产业已经成为各国企业竞争的新赛道，以创新为引领，以高水平人才、高能级资本为驱动的瞪羚企业、独角兽企业，无疑是推动经济转型和产业升级的关键力量，对提升我国综合国力具有不可替代的作用。

拉动产业发展，为高质量发展提供新动能

北京银河航天方舟实验室，一张金光闪闪的卫星“翅膀”引人瞩目，展开长度约9米、宽度超过2.5米，厚度却仅约1毫米。

这张薄如蝉翼的“翅膀”，是卫星的太阳能“发电机”。“卫星发射过程中，太阳翼是折叠状态，主体厚度仅为不到5厘米。这样，未来可以实现十几颗甚至几十颗层层堆叠起来同时发射，降低单颗卫星的发射成本。”银河航天机热能源部部长杨巧龙告诉记者，之所以要把卫星翅膀做得如此轻薄，就是为了最大限度节省空间，一次性运送更多卫星入轨组网。

“不到一年半时间，我们攻克了数十项核心技术研发难题，包括让脆弱的太阳电池可靠压紧、让太阳翼打开并实现空间三维旋转等，实现了产品从地面到太空的全流程研制。”杨巧龙说。

实验室里攻坚克难，向着高科技发起冲击；生产线上加班加点，把最新科技成果转化为生产力。

与此同时，位于江苏南通开发区的银河航天南通卫星智慧工厂，智能装配机器人举起机械臂快速抓取、精准安装，自动导向搬运车在车间内忙碌……井然有序的卫星智能生产线上，一颗颗卫星正在批量生产。

“像造汽车一样造卫星”。在这个智能制造工厂里，卫星生产线采用人机协作模式，引入装配机器人、智能设备、数字化制造系统等多种先进技术与装备，实现了100至2000公斤级卫星的完整制造闭环。

“批量化生产的卫星发射组网，大量卫星接续围绕地球运行，组成覆盖全球的卫星网络，将有助于解决深海、荒漠、山区等通信欠发达区域的上网难题。”银河航天南通卫星智慧工厂负责人成明说。

目前，银河航天基于自主研制的8颗低轨宽带通信卫星，构建起我国首个低轨宽带通信试验星座“小蜘蛛网”，可以实现连续30分钟的宽带通信。“小蜘蛛网”已在空地海等多场景进行低轨应用试验。

从组建团队到设计卫星，从制造卫星到小批量生产卫星并面向市场推出商业订单、完成交付，银河航天仅用3年多时间便完成了闭环，成为我国商业航天及卫星互联网领域的独角兽企业。在银河航天创始人徐鸣看来，卫星互联网领域必须加快关键核心技术攻关，加速科技成果转化和产业化。

银河航天带来的不仅是技术突破，更有产业全链条发展。

2020年，获悉银河航天正在寻找智能制造工厂的落地城市后，南通市产业投资母基金及旗下的开发区智能制造基金充分发挥政府基金的产业引导培育作用，推动银河航天项目成功落地南通开发区。当年9月，银河航天项目投资签约，2个月内投资资金就顺利到位，用资本“加速度”助推银河航天加速发展。

如今，一批空天产业链上下游企业落户南通，产业生态发展态势强劲，有望在“十四五”期间形成一个多领域融合的千亿级空天产业生态。

银河航天的成功并非个案。近年来，我国科技创新整体实力稳步提升，创新体系日益完备，孕育了一大批瞪羚企业和独角兽企业，为经济社会高质量发展注入不竭动力。

《中国独角兽企业发展报告（2024年）》显示，截至2024年3月，我国共有独角兽企业369家，超过全球独角兽企业数量的1/4，分布在16个领域，覆盖了全国47个城市。

据民生证券统计，从城市分布来看，北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州等城市是瞪羚企业与独角兽企业的主要聚集地，从行业分布来看，生物科技、软件服务、半导体、健康科技、人工智能、企业服务等是诞生瞪羚企业与独角兽企业相对较多的领域。

“作为高成长性科技型企业，瞪羚企业和独角兽企业的快速发展能够为经济增长注入新鲜血液，并带动产业链上下游的协同创新，促进就业，提升国家整体科技实力和国际竞争力。”中国宏观经济研究院研究员李大伟认为，支持发展瞪羚企业、独角兽企业对中国经济高质量发展意义重大，这些企业能够加速科技成果向现实生产力转化，构建更具韧性和竞争力的现代产业体系，为培育新质生产力提供源源不断的动能。

政策精准扶持，为企业发展提供良好的创新生态和营商环境

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司的生产车间内，倒角机、研磨机、洗净机等机器设备高速运转，经过倒角、磨片、清洗、抛光等各项工序，最终一个个精细的硅片从生产线上顺利“亮相”。

入选国家级专精特新“小巨人”企业名单，成为制造业独角兽企业……近年来，在国家鼓励创新的政策支持下，中欣晶圆在向“新”而行中收获累累硕果。

“半导体硅片行业技术壁垒高、研发周期长，企业需要较大的研发投入，面临一定的资金压力。”中欣晶圆总经理郭建岳告诉记者，在企业成长的关键期，国家出台的税收政策帮了大忙，近两年来，企业累计享受研发费用加计扣除1.4亿元。投入越多，减税越多，企业把省下来的钱用于购设备、上产能、强研发，税惠政策持续转化为创新发展的动力。

“为瞪羚企业和独角兽企业减负，才能为创新发展加油。”国家税务总局杭州市钱塘区税务局所得税科科长陶岳兵说。为了把国家鼓励科技型企业发展的政策落实到位，浙江税务部门聚焦“高效办成一件事”，搭建“需求收集—政策推送—跟踪问效”全流程工作闭环机制，并依托税收大数据平台，对税费政策与适用对象进行智能匹配，实现从“人找政策”到“政策找人”再到“政策落地”的转变。

政策精准支持，企业快速成长，经济发展提速。得益于中欣晶圆等企业的快速发展，挂牌成立仅3年的杭州市钱塘区坐拥“车药芯化航”五大主导产业，形成了1个千亿级和3个500亿级产业集群。

拥有更多的瞪羚企业和独角兽企业，意味着一个地区拥有更强的创新能力和更好的发展前景，但孵化和培育一家此类企业并不容易，需要多方的支持和良好的环境。近年来，各地区各部门深入贯彻落实创新发展理念，形成了支持创新、投入创新、参与创新、推动创新的良好生态环境，推动一批又一批的瞪羚企业和独角兽企业竞逐新质生产力的新赛道。

科技型中小企业是科技创新的生力军。国家税务总局纳税服务司司长沈新国告诉记者，为体现对科技型中小企业的精准扶持，近年来，在每轮研发费用加计扣除比例优化调整时，科技型中小企业均“先行一步”：2017年率先将科技型中小企业加计扣除比例提高到75%，再扩围到所有企业；2022年在制造业提高比例的基础上，将科技型中小企业加计扣除比例提高100%，此后再扩围到其他企业并予以制度化、长期化。此外，税务部门还将科技型中小企业亏损结转年限由5年延长至10年。

今年以来，税务部门落细落实结构性减税降费政策，支持科技创新和制造业发展。数据显示，上半年现行政策中支持科技创新和制造业发展主要政策减税降费及退税16526亿元，其中，研发费用加计扣除等支持加大科技投入和成果转让的政策减税降费及退税7972亿元，高新技术企业减按15%税率征收企业所得税、新能源汽车免征车辆购置税等支持培育发展高新技术企业和新兴产业的政策减税1916亿元。

相关支持政策并不局限在税收领域。2018年，我国首次提出要开展专精特新“小巨人”企业培育工作。2021年，多部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出力争到2025年，梯度培育格局基本成型，发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一批领航企业。今年6月，财政部、工业和信息化部联合发出通知，提出通过中央财政资金进一步支持专精特新中小企业高质量发展，为加快推进新型工业化、发展新质生产力、完善现代化产业体系提供有力支撑。

与此同时，各地纷纷出台政策，帮助企业降本、增效、提质。目前，我国已建立国家、省、市、县四级中小企业公共服务机构1780余家，地市级以上行政区域机构覆盖率达到84%。

“企业成长与营商环境密切相关，瞪羚企业和独角兽企业尤其如此。”田利辉表示，市场化、法治化、国际化营商环境是瞪羚企业和独角兽企业发展的基石，要进一步破除体制机制障碍，为科创企业营造公平竞争的市场环境，加大知识产权保护力度，完善创新激励机制，为企业发展提供良好的创新生态和营商环境。

壮大耐心资本，加快建设与新质生产力发展高度适配的科技金融服务体系

一只“眼”是3D激光雷达，另一只“眼”是高精度摄像头，双“目”配合能够识别出70多种物体。凭借更加智能的扫地机器人等产品，北京石头世纪科技股份有限公司今年上半年净利润同比预增60%左右。

“硬科技撬动的市场，原来可以这么大！”石头科技副总经理全刚告诉记者，10年前，手握LDS高精度激光雷达技术，石头科技创业团队寻找落地的应用场景，扫地机器人进入视野。“这一技术成为撬开市场大门的金钥匙，创造出创业当年就赢利的好成绩。”全刚说。

10年来，石头科技凭借在自主创新上的高密度投入，从瞪羚企业榜单中成功退出，于2020年成为科创板上市企业。

“从创业之初得到风投机构的投资，到在科创板成功上市，资本市场一直为公司科技创新注入源头活水。”石头科技财务总监王璇介绍，科创板上市为公司募资45.19亿元，为加码自主创新提供了坚实支撑。

智能机器人创新平台项目、智连数据平台开发项目稳步推进，智能工厂二期加快建设，新产品加速出海……今年以来，石头科技的创新脚步不停歇。

发展瞪羚企业、独角兽企业，资本力量是重要的支撑，今年4月30日召开的中共中央政治局会议在部署“因地制宜发展新质生产力”时，提出“要积极发展风险投资，壮大耐心资本”。6月，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，围绕创业投资“募投管退”全链条提出了17条政策举措，要求加大政策支持力度，引导创业投资充分发挥投早、投小、投硬科技的作用。

“长期耐心资本的持续支持以及良好的资本市场生态是瞪羚企业、独角兽企业健康生存的土壤。”李家庆表示，瞪羚企业、独角兽企业更需要投资机构长期的陪伴和服务，才能成长为发展新质生产力的核心力量。

政府引导、多元投入、市场运作，越来越多长期资本、耐心资本为瞪羚企业和独角兽企业发展注入活力。

2016年底，由国家发展改革委、财政部、社保基金理事会以及社会出资人共同发起设立，最终募集规模285亿元的中金启元国家新兴产业创业投资引导基金正式设立，成为国内首支专注于新兴产业创投基金投资和直接投资的国家级基金，并由中金公司专业团队进行管理。目前，该基金已投资头部创投基金160余只，培育出理想汽车、禾赛科技、星河动力等独角兽（含已上市）企业170余家。

“要加快建设与新质生产力发展高度适配的科技金融服务体系，打通将社会资金转化为耐心资本并切实流向科创企业的渠道。”中金启元基金管理公司总经理安垣认为，壮大耐心资本，要围绕国家重大战略布局，聚焦产业发展实际需求，引导推进养老基金、企业年金等长期资金进入创投市场，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技。

为加强对初创期科技型企业融资支持，今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投长期、投硬科技。6月，人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》提出，推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务。

“银行等金融机构要用好金融科技，做好科技金融文章。”招联首席研究员董希淼表示，银行业要扩大与证券、保险、创投、担保、园区等机构的合作，构建科技金融“朋友圈”“生态圈”，强化对瞪羚企业和独角兽企业资源导入和全面服务，为科技企业提供信贷、投资、支付、风控、咨询等多方面金融服务。

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经