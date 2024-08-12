吴秋余

“重奖瞪羚、独角兽企业”“加大评选力度，深入挖掘出有潜力的企业”“5年内培育一大批瞪羚、独角兽企业”……采访中，不少地方表达出对“瞪羚”“独角兽”的求贤若渴。

“瞪羚”“独角兽”火起来，反映出当前创新发展理念深入人心，更证明发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。作为创新型企业的突出代表，瞪羚、独角兽企业往往拥有独有核心技术或颠覆性商业模式，可能会推动某一新兴领域跨越式发展。在中国经济转向高质量发展、加快培育发展新质生产力的时代背景下，瞪羚、独角兽企业理应受到各方面的重视和支持，也必将在未来发展中担当科技创新和产业发展的重要使命。

正如自然环境好了，野生动物就会茁壮成长一样。“瞪羚”和“独角兽”不是评出来、选出来的，而是良好创新生态和营商环境孕育出来的。想要孕育更多好企业，就要涵养好有利于企业创新的生态环境，让“瞪羚”跑得更快、跳得更高，让“独角兽”更多涌现、更快成长。

涵养好生态，要因地制宜，不能一哄而上。有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业，必须充分考虑不同区域、不同产业的实际情况，根据本地的发展阶段、功能定位、资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择、有先后、有重点地发展，不能盲目跟风，造成“瞪羚”“独角兽”水土不服。

涵养好生态，要久久为功，不能一蹴而就。生态环境的改变，绝非一日之功，打造好的创新生态，更加需要历史耐心。要坚持有为政府和有效市场“两只手”共同发力，政府可以在科学布局、政策引导、规则制定、财税支持等方面更好发挥作用，营造鼓励创新、允许试错、宽容失败的良好氛围。同时，必须充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业科技创新主体地位，使各类企业成为发展新质生产力的主力军。

有了好的发展环境，“瞪羚”“独角兽”们更要坚定发展信心，锚定科技创新这一企业发展的关键动力，加大关键核心技术攻关力度，抢抓新技术带来的新机遇，努力在新质生产力的竞技场上赛出好成绩、实现新突破。

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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