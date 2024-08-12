韩 昱

原标题：人民币汇率弹性显著增强 国际化进程加速推进

距离2015年的“8·11”汇改已有9年时间。

在2015年8月11日，中国人民银行（以下简称“央行”）宣布完善人民币对美元汇率中间价报价机制，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。这一调整增强了中间价的市场化程度和基准性，更加真实反映了当期外汇市场的供求关系。

“8·11”汇改后，人民币汇率双向波动成为常态，弹性增强，从而有效发挥了调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。同时，中间价的市场化程度显著增强，围绕人民币的各类外汇衍生品逐步丰富，对人民币国际化亦起到了推动作用。

人民币汇率预期总体稳定

若以半年为维度看，央行于8月9日发布的《2024年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）显示，今年上半年，118个交易日中55个交易日升值、63个交易日贬值。最大单日升值幅度为0.1%（69点），最大单日贬值幅度为0.3%（232点）。人民币对国际主要货币汇率有升有贬，双向浮动。

中国银行研究院高级研究员王有鑫在接受《证券日报》记者采访时表示，目前，人民币对美元汇率更加真实地反映了当前外汇市场的供求关系，人民币汇率的双向波动成为常态，单边升贬值预期被打破，汇率弹性显著增强。人民币汇率更能反映经济基本面的变化，有效发挥了调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。

《报告》也指出，今年以来，跨境资本流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡，人民币汇率预期总体稳定。主要经济体货币政策分化，国际地缘政治不确定性增加，美元指数高位运行，非美货币普遍承压，人民币汇率在全球主要货币中表现相对稳健，总体在合理均衡水平上保持基本稳定。

从数据看，上半年，人民币汇率以市场供求为基础，对一篮子货币汇率有所升值。6月末，中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数报100.04，较上年末升值2.7%。

“未来几个月人民币对美元大概率将延续升值态势。”展望后续，王有鑫表示，我国经济复苏基础进一步夯实，将为人民币汇率提供坚实支撑。而美国经济下行压力将持续加大，美股进入调整期，美联储政策宽松幅度可能超过此前预期，美元指数和美债收益率将继续回落，9月份美联储议息会议之后中美利差倒挂趋势将明显改善，人民币面临的外部压力将持续缓解。同时，全球政经局势的复杂性和金融市场的剧烈波动可能促使更多国际资本在全球寻求“避风港”，而人民币汇率具有较高的稳定性、中国经济内生增长动力持续增强，可以预见，当前及未来几个月人民币资产将受到更多关注。

人民币国际化进程加速推进

“8·11”汇改助力人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子、推动人民币国际化进程。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，“8·11”汇改推动了人民币国际化进程，提升了全球投资者对于人民币的认可程度，进而使得国际投资者对持有人民币资产的信心增强。

值得一提的是，当前人民币国际化呈现强劲势头。比如，环球银行金融电信协会（SWIFT）最新月度报告显示，今年6月份，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币占比4.61%，连续第八个月位居全球第四支付货币地位。

再比如，央行发布的《2023年人民币国际化报告》显示，人民币融资货币功能提升。境内银行境外贷款、境外机构境内债券发行等政策相继出台，人民币投融资环境持续改善。

2022年末，国际清算银行（BIS）公布的人民币国际债务证券存量为1733亿美元，排名升至第七位，同比提升2位。SWIFT数据显示，2022年末，人民币在全球贸易融资中占比为3.91%，同比上升1.9个百分点，排名第三。2023年9月份，人民币在全球贸易融资中占比为5.8%，同比上升1.6个百分点，排名上升至第二。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示，得益于“8·11”汇改奠定的坚实基础，近期人民币国际化进程呈现出加速态势。汇改打破了人民币单边升贬值预期，汇率弹性显著增强，汇率双向波动成为常态，围绕人民币的各类外汇衍生品逐渐丰富，为境外机构投资者提供了有效管理人民币汇率风险的工具，进一步提升人民币国际吸引力。随着人民币国际支付、投融资、储备货币等方面职能不断强化，国际化水平也稳步提升。

《报告》在下一阶段货币政策主要思路的“加快推进金融市场制度建设和高水平对外开放”部分提出，“稳慎扎实推进人民币国际化，进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场”。

展望未来，王有鑫认为，可持续推进离岸市场人民币投融资产品创新，打造离岸市场人民币资金池和良好的生态系统，为境外主体使用人民币提供更多便利。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，为国际投资者持有和配置人民币资产提供支持。进一步推动金融开放创新试点，形成更多可复制、可推广的经验，推动人民币跨境投融资业务创新。

明明表示，未来人民币国际化要实现支付、投资、融资、储备功能的全方位提升。尤其是可充分利用数字人民币等新技术，助力人民币跨境结算和人民币国际化。

朱克力认为，稳慎扎实推进人民币国际化需要从多方面发力。其中，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，是人民币国际化的基础。同时，也要加强与国际金融市场联通，推动人民币在国际贸易和投资中更广泛应用。

(责编：罗知之、杨迪)

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