寇佳丽

原标题：中欧班列驰骋不息 跑出外贸“加速度”

继京津冀首趟跨里海中欧班列（石家庄—巴库）从石家庄国际陆港启程之后，中欧班列再次迎来好消息。

8月10日，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）于微信公众号“中国铁路”披露，今年1月份至7月份，中欧班列累计开行11403列，发送货物122.6万标箱，同比分别增长12%、11%。其中，7月份开行1776列，发送货物18.5万标箱，连续3个月单月开行超过1700列。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授吕越在接受《证券日报》记者采访时表示，长期以来，我国先后出台一系列支持性政策举措，加强规范化管理，保障中欧班列持续健康发展，不断跑出外贸“加速度”。

中欧班列为我国外贸稳定增长、外贸结构优化提供了有力支撑。外交部发言人林剑于7月16日表示，“目前，中欧班列已通达欧洲25个国家224个城市，连接11个亚洲国家100多个城市”“中欧班列运送的货物品类达53大类5万余种，全程时刻表中欧班列开行增至每周17列”。

海南大学“一带一路”研究院院长梁海明对《证券日报》记者表示，中欧班列与我国外贸之间存在着相互促进、共同发展的关系。一方面，中欧班列的高效便捷运输方式，为中国商品走向世界以及我国外贸高质量发展提供了重要通道和载体，其已成为当下最具活力的国际公共物流产品。另一方面，我国货物贸易进出口持续增长，贸易伙伴日趋多元化，跨境电商等外贸新业态快速发展，为中欧班列的驰骋不息打开了更多空间。

相关举措仍在积蓄力量。微信公众号“中国铁路”发布消息显示，今年以来，国铁集团强化全程盯控，保障中欧班列安全平稳运行。与沿线国家铁路部门密切合作，积极运用北斗卫星定位、5G等新技术，强化全程安全盯控，加强安检查危、装载加固等工作，有效保障了中欧班列安全平稳运行。

“持续提升中欧班列运行品质和效率，为我国外贸高质量发展注入新动能，不仅需要紧跟科技发展潮流，主动求变，还要加强基础设施建设与升级，提升国内铁路口岸的换装能力，尽快建设并开通已规划好但尚未落地的中欧班列路段，进一步扩大其网络覆盖面。”中国现代国际关系研究院金砖暨G20中心主任徐飞彪对《证券日报》记者表示。

(责编：罗知之、杨迪)

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