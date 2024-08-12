刘 琪

原标题：二季度货币政策执行报告释放了哪些新信号？

日前，中国人民银行（以下简称“央行”）发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）。相较于《2024年第一季度中国货币政策执行报告》（以下简称“一季度报告”），《报告》作出了一些新表态和新部署。

民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时表示，《报告》聚焦“促改革、稳增长、防风险”三大方向，注重“平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡”的关系，成为下一阶段引导金融支持实体和影响市场走势的风向标。

加强逆周期调节

年内降准、降息仍可期

在下一阶段货币政策主要思路上，《报告》指出，稳健的货币政策要注重平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势，为完成全年经济社会发展目标任务营造良好的货币金融环境。

不同于一季度报告提出的“强化逆周期和跨周期调节”，《报告》调整为“加强逆周期调节”。东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，《报告》强调“加强逆周期调节”，意味着下半年货币政策将在稳增长方面持续用力、更加给力。在综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降过程中，降准降息都有空间。

“为配合政府债券发行，三季度有可能下调存款准备金率0.5个百分点；四季度央行有可能再度下调主要政策利率（7天期逆回购利率）0.1个百分点至0.2个百分点。”王青说，为支持国民经济重点领域和薄弱环节，预计央行还会充分发挥结构性货币政策工具的作用，包括适时设立新的政策工具；适度下调现有结构性政策工具利率，为有效发挥这些政策工具作用创造更为有利的条件；适度提高相关结构性货币政策工具的额度等。

温彬认为，在7月份降息政策组合拳落地之后，年内降准、降息等总量工具仍可期待。后续对稳定信贷的需求提升。一季度报告要求“保持货币信贷供给与实体经济高质量发展的有效融资需求相适配”，强调信贷供给的合理适度，与4月份以来“防空转、挤水分”的监管引导相匹配；但《报告》强调“深入挖掘有效信贷需求，加快推动储备项目转化”，重点转换为稳定信贷需求，也是更加注重逆周期调节、稳增长的体现。

再度提示债市风险

货币政策支持性立场不变

今年以来，银行理财等各种资管产品规模增长较快，尤其是在债市火热背景下，一些投向债券市场的资管产品受到投资者追捧。在长债利率持续下行背景下，资管产品对于长债的配置增多，未来利率若回升将不可避免带来资管产品净值的回撤。

此次《报告》通过专栏文章《资管产品净值机制对公众投资者的影响》解释净值化管理内涵，并提醒投资者宜审慎评估资管产品投资风险和收益。

温彬谈到，一方面是在长债利率已偏离合理中枢水平的背景下，央行再度提示债市回调的风险。结合《报告》提到的“对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试，防范利率风险”表述，以及近日央行指导大行卖债、对于部分地区农商行集中买债行为启动自律调查来看，未来央行对于机构配债行为和利率曲线调节将进一步加强监管。另一方面，旨在强调资管产品收益与风险并存、刚性兑付已不复存在，引导投资者降低收益预期、注重风险匹配，避免银行存款持续非理性流出并衍生出系统性风险。

“后续央行与金融监管部门不排除会继续运用预期管理、窗口指导、买卖国债、监管约束等方式来降低利率风险，及时校正和阻断金融市场风险的累积，防止利率的单边预期进一步强化。”温彬说。

招商证券研报认为，虽然央行对长债利率风险关注度提升，但这并不意味着货币政策立场收紧，货币政策支持性的立场导向并不改变。

完善住房租赁金融支持体系

支持存量商品房去库存

在房地产方面，《报告》强调，“着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展”“加大保障性住房建设和供给”“加大住房租赁金融支持”。

值得一提的是，央行在《报告》的专栏文章《支持住房租赁产业可持续发展》中指出，下阶段，要继续发挥好支持政策对住房租赁产业的推动作用，完善住房租赁金融支持体系，同时，充分调动市场化机构的积极性，通过更多社会资金的投入，建立可持续发展的商业模式，支持存量商品房去库存，助力推动房地产行业转型发展。

今年6月份，央行设立保障性住房再贷款，激励引导金融机构支持地方国有企业收购已建成未出售商品房，用于配租配售。同时，租赁住房贷款支持计划不再实施，1000亿元额度并入保障性住房再贷款，保障性住房再贷款合计3000亿元。支持的收购标的由商品住房扩大到商品房，用途由租赁扩大到可租可售。6月末，金融机构发放的租赁住房贷款余额为247亿元，租赁住房贷款支持计划余额为121亿元。

财信研究院副院长伍超明对《证券日报》记者表示，预计未来政策将着力于打通政府收购存量商品房的堵点，完善优化相关配套政策，如财政贴息降低收储成本、扩大收储主体范围、放宽保障房面积要求等，推动存量政策加快落地见效。

温彬认为，后续来看，保障性住房再贷款余额相较于总额度仍有较大空间，对市场刺激有待进一步发力。此外，住房租赁产业是未来房地产新发展模式的重要方向，针对住房租赁产业的多元化投融资渠道有待进一步拓宽，例如拓宽住房租赁企业债券融资渠道、稳步发展房地产投资信托基金等。

(责编：罗知之、杨迪)

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