冷翠华

原标题：险资运用余额突破30万亿元 权益资产配置有望增加

险资运用余额再上新台阶。国家金融监督管理总局发布的最新数据显示，截至今年6月底，险资运用余额突破了30万亿元。

同时，从上半年险资不同资产配置余额同比变化来看，债券配置余额同比涨幅最大，股票配置余额同比涨幅次之。从投资收益率来看，上半年险资年化财务投资收益率为2.87%，年化综合投资收益率为6.91%，两项指标分化明显。

业内人士认为，预计未来险资债券配置规模或仍将进一步扩大，同时，为了增强投资收益弹性，其股票、基金等权益资产的配置比例也或将进一步增加。

资金管理能力持续提升

险资运用余额在4年时间里增加了10万亿元。2020年6月底，险资运用余额突破20万亿元；截至今年6月底，险资运用余额突破30万亿元，约为30.87万亿元。

中华联合保险集团研究所首席保险研究员邱剑对《证券日报》记者表示，险资运用余额4年增加10万亿元，反映出我国保险行业近年发展持续稳健，资金管理能力持续提升。

从投资收益率来看，上半年，险资的年化财务投资收益率为2.87%，年化综合投资收益率为6.91%。与去年同期相比，财务投资收益率有所下降，综合投资收益率有所上升。燕梳资管创始人之一鲁晓岳对《证券日报》记者分析称，险企，尤其是人身险公司配置了较多长久期债券，综合投资收益率受益于上半年的债牛行情。同时，部分险企将持有至到期投资（HTM）重新分类为可供出售金融资产（AFS），此举将隐藏的债券浮盈释放至可供出售金融资产的其他综合收益中，从而拉升了综合口径投资收益率。

由于财务投资收益率对险企当期利润产生直接影响，在财务投资收益率较低的情况下，险企上半年的净利润承压。从非上市险企上半年的经营情况来看，与2023年同期相比，有12家人身险公司由盈转亏，约半数险企的净利润同比减少，折射出人身险行业发展仍面临较大挑战。

对此，中国保险资产管理业协会党委委员、副会长贺竹君近日发表署名文章称，保险行业要优化资产负债联动，打好“组合拳”。除了多举措压降负债端成本外，在资产端，要着力提升投资能力、优化资产配置。

债券配置仍为基石

从上半年险资的资产配置余额来看，上半年人身险公司资金运用余额约27.7万亿元，同比增长11.78%。其中，债券配置余额约13.36万亿元，占比48.22%，余额同比增长23.06%；股票配置余额约1.94万亿元，占比7%，余额同比增长4.16%。

同时，上半年财产险公司资金运用余额约2.1万亿元，同比增长5.24%。其中，债券配置余额约7887亿元，占比37.4%，余额同比增长10.68%；股票配置余额约1370亿元，占比6.49%，余额同比增长6.69%。

受访的业内人士普遍认为，固定收益投资与保险资金在收益预期和风险偏好等方面高度匹配，是保险资金配置的基石。同时，在市场利率走低、资本市场波动较大的背景下，资产负债匹配度的重要性进一步提升，险资加大债券配置力度，夯实投资收益基本盘是必要的。

某人身险公司投资负责人对《证券日报》记者表示，近几年该公司持续加大债券配置力度，正是由于债券投资收益率较为稳定。他进一步表示，由于人身险长期业务居多，负债的长期性使得其资产配置青睐长期资产，也正因如此，人身险公司的债券配置比例和同比增速都高于财产险公司。但由于市场利率下行，长期债券收益率走低，因此，险资在配置好债券这一基本盘之后，还必须在股票等权益市场去争取超额收益，预计股票和基金等权益资产的配置也将增加。

从对未来的走势预期来看，中国保险资产管理业协会近期进行的资产管理百人问卷调查结果显示，下半年保险机构首选配置的资产是超长期、中长期利率债，A股投资方面重点关注高分红高股息、新质生产力和新技术等领域，基金投资方面看好纯债基金、指数型基金、价值型基金和二级债基，同时，港股依旧是境外投资中重点偏好的方向。对下半年权益市场最看好的主题依次是新质生产力、出口产业链、AI人工智能、中特估和传统能源。

(责编：罗知之、杨迪)

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