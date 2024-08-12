人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

险资运用余额突破30万亿元 权益资产配置有望增加

冷翠华
2024年08月12日08:12 | 来源：证券日报
小字号

原标题：险资运用余额突破30万亿元 权益资产配置有望增加

险资运用余额再上新台阶。国家金融监督管理总局发布的最新数据显示，截至今年6月底，险资运用余额突破了30万亿元。

同时，从上半年险资不同资产配置余额同比变化来看，债券配置余额同比涨幅最大，股票配置余额同比涨幅次之。从投资收益率来看，上半年险资年化财务投资收益率为2.87%，年化综合投资收益率为6.91%，两项指标分化明显。

业内人士认为，预计未来险资债券配置规模或仍将进一步扩大，同时，为了增强投资收益弹性，其股票、基金等权益资产的配置比例也或将进一步增加。

资金管理能力持续提升

险资运用余额在4年时间里增加了10万亿元。2020年6月底，险资运用余额突破20万亿元；截至今年6月底，险资运用余额突破30万亿元，约为30.87万亿元。

中华联合保险集团研究所首席保险研究员邱剑对《证券日报》记者表示，险资运用余额4年增加10万亿元，反映出我国保险行业近年发展持续稳健，资金管理能力持续提升。

从投资收益率来看，上半年，险资的年化财务投资收益率为2.87%，年化综合投资收益率为6.91%。与去年同期相比，财务投资收益率有所下降，综合投资收益率有所上升。燕梳资管创始人之一鲁晓岳对《证券日报》记者分析称，险企，尤其是人身险公司配置了较多长久期债券，综合投资收益率受益于上半年的债牛行情。同时，部分险企将持有至到期投资（HTM）重新分类为可供出售金融资产（AFS），此举将隐藏的债券浮盈释放至可供出售金融资产的其他综合收益中，从而拉升了综合口径投资收益率。

由于财务投资收益率对险企当期利润产生直接影响，在财务投资收益率较低的情况下，险企上半年的净利润承压。从非上市险企上半年的经营情况来看，与2023年同期相比，有12家人身险公司由盈转亏，约半数险企的净利润同比减少，折射出人身险行业发展仍面临较大挑战。

对此，中国保险资产管理业协会党委委员、副会长贺竹君近日发表署名文章称，保险行业要优化资产负债联动，打好“组合拳”。除了多举措压降负债端成本外，在资产端，要着力提升投资能力、优化资产配置。

债券配置仍为基石

从上半年险资的资产配置余额来看，上半年人身险公司资金运用余额约27.7万亿元，同比增长11.78%。其中，债券配置余额约13.36万亿元，占比48.22%，余额同比增长23.06%；股票配置余额约1.94万亿元，占比7%，余额同比增长4.16%。

同时，上半年财产险公司资金运用余额约2.1万亿元，同比增长5.24%。其中，债券配置余额约7887亿元，占比37.4%，余额同比增长10.68%；股票配置余额约1370亿元，占比6.49%，余额同比增长6.69%。

受访的业内人士普遍认为，固定收益投资与保险资金在收益预期和风险偏好等方面高度匹配，是保险资金配置的基石。同时，在市场利率走低、资本市场波动较大的背景下，资产负债匹配度的重要性进一步提升，险资加大债券配置力度，夯实投资收益基本盘是必要的。

某人身险公司投资负责人对《证券日报》记者表示，近几年该公司持续加大债券配置力度，正是由于债券投资收益率较为稳定。他进一步表示，由于人身险长期业务居多，负债的长期性使得其资产配置青睐长期资产，也正因如此，人身险公司的债券配置比例和同比增速都高于财产险公司。但由于市场利率下行，长期债券收益率走低，因此，险资在配置好债券这一基本盘之后，还必须在股票等权益市场去争取超额收益，预计股票和基金等权益资产的配置也将增加。

从对未来的走势预期来看，中国保险资产管理业协会近期进行的资产管理百人问卷调查结果显示，下半年保险机构首选配置的资产是超长期、中长期利率债，A股投资方面重点关注高分红高股息、新质生产力和新技术等领域，基金投资方面看好纯债基金、指数型基金、价值型基金和二级债基，同时，港股依旧是境外投资中重点偏好的方向。对下半年权益市场最看好的主题依次是新质生产力、出口产业链、AI人工智能、中特估和传统能源。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
绘说现代化 | 健康中国 你我同行
　　“15分钟健身圈”遍及城乡、“每天一节体育课”成为常态、户外运动广受欢迎、火爆“村超”“吸睛”又“吸金”、奥运健儿为国争光......体育运动“出门可及”，全民健身蔚然成风，国民体质总体呈上升趋势。《绘说现代化》第32期，一起感受中国式现代化的磅礴力量！。…
乡村游“热”潮涌动 点燃夏日经济新动能
　　田园观光、农事采摘、民俗体验、亲子休闲……这个夏天，乡村游、避暑游“热”度不减，为夏日经济注入新动能。 文化和旅游部最新数据显示，今年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部