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上半年完成货邮运输量超四百万吨

航空货运量保持快速增长

2024年08月12日08:17 | 来源：经济日报
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原标题：航空货运量保持快速增长

　　本报北京8月11日讯（记者崔国强）中国民用航空局最新数据显示，今年以来，我国航空货运量保持快速增长趋势，总体规模达到历史最好水平。国内市场持续增长，国际市场表现亮眼，国际货运航班保持高位运行。

　　今年上半年，我国航空业共完成货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%。国际航线完成货邮运输量165.1万吨，同比增长34.3%，国际航线货运量占比达到39.6%，同比提高2个百分点。

　　国际客班腹舱载货能力进一步提升。上半年我国通航71个国家154个境外航点，航班量同比增长2.9倍。另外，上半年保障货运定期航班2.67万班，同比增长6%，与42个国家的48个境外航点保持定期货运航班飞行。其中中方航空公司8784班，市场份额为32.9%，外航1.79万班，市场份额为67.1%。

　　现阶段，跨境电商已成为我国重要的空运货源。为了适应电动汽车、锂电池和光伏产品“新三样”等货物运输的时效性、灵活性要求，国际货运不定期航班量也保持增长的趋势。今年上半年执行国际货运包机3300班，同比增长9%，较2019年同期增长8.5倍。

　　随着我国产业转型升级、共建“一带一路”走深走实和跨境电商等新业态的快速发展，航空物流发展面临难得的历史机遇。下半年，预计民航运输市场保持平稳增长趋势。航空货邮运输需求总体平稳，行业效率效益指标继续小幅回升。

(责编：罗知之、杨迪)
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