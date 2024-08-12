王轶辰

原标题：风电光伏发电合计装机首超煤电

“截至6月底，全国可再生能源发电装机达16.53亿千瓦，同比增长25%，约占我国发电总装机53.8%。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长潘慧敏在国家能源局近日举行的新闻发布会上表示，我国可再生能源装机规模不断实现新突破。

数据显示，今年上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%。其中，水电新增499万千瓦，风电新增2584万千瓦，太阳能发电新增1.02亿千瓦，生物质发电新增116万千瓦。截至6月底，水电装机4.27亿千瓦，风电装机4.67亿千瓦，太阳能发电装机7.14亿千瓦，生物质发电装机4530万千瓦。风电光伏发电合计装机已超过煤电装机。

能源投资方面同样亮点纷呈。国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，今年上半年，全国能源重点项目完成投资额超过1.2万亿元，同比增长17.7%。这既充分反映能源高质量发展继续保持良好势头，也为经济社会高质量发展注入不竭动力。

全国能源投资保持较快增长态势。今年上半年，随着“十四五”规划102项重大工程逐步落地，全国能源重点项目投资保持较快增长，能源新业态投资持续扩大，能源新兴产业投资对调整优化能源供给结构的促进作用进一步发挥。东部、中部、西部地区完成投资同比分别增长26.8%、20.8%、10.7%。

非化石能源发电投资增势良好。太阳能发电、陆上风电投资继续保持两位数增长，上半年完成投资额约4300亿元。分布式光伏保持快速发展，上半年投资同比增长76.2%，江苏、浙江、安徽、云南、广东新建项目投资加快释放。在建核电项目投资平稳释放，新开工项目逐步形成有效投资。抽水蓄能投资增势加快，上半年投资增速较去年同期增加30.4个百分点。

能源安全保障投资持续扩大。电源、电网投资保持较快增长，一批支撑性调节性电源和电网重点项目全面开工建设，内蒙古、浙江、安徽、江西一批迎峰度夏电力保供重点电源项目陆续投运，东中部负荷中心地区一批今年迎峰度夏电力保供重点电网工程建成投产。

能源新业态投资加快释放。上半年能源新业态重点项目投资同比增长13.9%。新型储能投资保持较快增长，江苏、广东、广西、山西一批新建独立储能项目加快落地。充换电基础设施和氢能投资继续快速增长，江苏、广东、河南、江西、四川、贵州加大公共充电桩布局力度，内蒙古在建绿氢制备项目投资加快释放，河南一批加氢设施项目持续形成实物工作量。

新能源装机快速增长，对电力系统调节能力提出了更高要求，从而带动新型储能装机快速增长。截至今年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超40%。

“新型储能调度运用不断增强，调节作用逐步显现。”国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦表示，随着新型储能装机规模增加，新型储能促进新能源开发消纳和提高电力系统安全稳定运行水平的作用逐步增强，有效服务能源安全保障。

(责编：罗知之、杨迪)

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