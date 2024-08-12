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人工智能或加剧社会发展鸿沟

2024年08月12日08:27 | 来源：经济日报
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原标题：人工智能或加剧社会发展鸿沟

日前，国际劳工组织发布《注意人工智能鸿沟：塑造关于未来工作的全球视野》报告指出，随着全球经济加速向人工智能（AI）驱动转型，欠发达国家面临着被更远落下的局面，加剧与发达国家间经济和社会发展鸿沟。AI技术的不平衡应用正成为远超经济增速本身的关键性问题。

劳动是人类经济活动的主要体现形式之一，AI技术对经济生活的巨大变革，首先影响劳动市场。报告指出，生成式AI对全球劳动市场的影响并没有明显的替代作用，其直接造成的就业减少远不如媒体报道的明显，未来也不会出现全民失业的现象。国际劳工组织调查测算，各行业类别中，只有约1%至4%的工作面临被自动化替代的高风险，另有25%的工作面临着中风险。上述数据显示，大多数工作仍需要人工的参与，AI应用带来的自动化水平提升不会导致人类被淘汰出局，而是会提高劳动效率，从而解放人类将更多时间精力投入其他领域工作。

报告指出，AI技术在为创新和发展带来巨大机遇的同时，其在各国之间不均衡的投资建设和部署应用极有可能加剧收入水平和生活质量的不平衡。当前，“AI鸿沟”正在形成，高收入国家在有关技术发展和应用中获益，而以非洲为代表的中低收入国家则较为落后。具体到AI技术对劳动市场的冲击上，不同国家和地区也是处境各异。发达国家的各类工作更多处在智能化、自动化大潮之下，但这些国家同时也能更好地利用AI技术，以此提高生产力。相比之下，发展中国家虽然因为缺乏数字基础设施建设，在短期内隔绝于自动化替代风险，但长期来看将面临生产力瓶颈。报告警告称，若不采取措施加强国际合作帮助发展中国家，这一鸿沟将进一步扩大，甚至抵消掉AI技术本身对社会经济发展的促进作用。

具体到劳动者本身在AI时代是被淘汰，还是被赋能，很大程度取决于其是否通过专业培训，具备使用AI技术的能力。报告指出，要根据人工智能技术发展进行相匹配的技能建设。在发展中国家，除了要在计算机硬件方面加大投资外，还要加强关于如何从AI技术中受益的技能培训，更好地建设和使用本国适用的AI体系。

此外，报告指出，为使AI技术的红利得到平均分配和广泛共享，通过国际合作加强有关能力建设至关重要。通过分享历史经验、聚焦敏感领域、培育公私合作等方式，各国能够提升自身应对AI浪潮的准备程度，进而削减风险，解锁释放该技术对可持续发展和社会进步的红利。在促进各国开展合作方面，国际组织应扮演重要角色，成为既能开展协调、分享知识的平台，又能帮助构建关于负责任AI的全球标准框架。关于加强国际合作，报告建议，应建立全球知识分享网络，以分散AI技术研发创新；同时，还应建立统一方法标准，评估AI对劳动就业的冲击影响；设立全球跨区域的培训课程，加强经验分享；建立跨国AI研发合作伙伴，使参与国家共同受益等。以此实现AI资源和基础设施的平等可及，确保发展中国家能够通过有关培训提升技能。（记者 梁 桐）

(责编：郝帅、杨迪)
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