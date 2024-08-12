原标题：推进大模型赋能网络安全

在日前召开的第十二届互联网安全大会上，中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任王京涛介绍，截至目前，我国已经完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型达180多个，注册用户数已突破5.64亿。

与会专家认为，人工智能技术的广泛应用正推动各行各业转型升级，并为数字安全行业发展注入强劲动力。要利用大模型重塑安全体系，护航数字经济稳健发展。

新变革催生新需求

当前，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，大模型已成为数字经济高质量发展的新引擎。

中国工程院院士吴世忠表示，人工智能以激进式的科技创新，全面推进新一轮科技革命和生活赋能；以颠覆式的应用创新，全面推进新一轮的社会变革。特别是近年来，基础模型的突破展示出强大的新质生产力，激发出科技、经济、社会等全方位的深刻变化，赋能千行百业创新发展。

中国互联网协会副理事长黄澄清分析，随着通用人工智能取得突破性进展，人工智能正从以原始创新为特征的研发带动阶段进入以应用创新为特征的赋能实体经济阶段，由科技前沿加速向现实生产力转化，有望推动超大规模定制化、柔性制造等新型生产方式变革。

中国信息通信研究院副院长魏亮介绍，以大模型为代表的新一轮人工智能技术，呈现出基础越发坚实、能力越发完善、融合越发深入等趋势。

近年来，我国人工智能发展取得显著成效。一方面，初步构建了较为全面的人工智能技术产业体系，相关企业超过4500家，产业规模持续扩大；另一方面，人工智能与实体经济融合不断深化，人工智能应用加速探索，建成2500多个数字化车间和智能工厂，经过人工智能改造，研发周期平均缩短20%，生产效率提升35%。同时，人工智能也在加速政务、金融、能源等领域的数字化进程。

360集团创始人周鸿祎认为，大模型将引领新一轮工业革命，并重塑所有行业、产品。大模型能力可以分为几个层次：基础能力更多体现在个人使用上，如办公、教育、学习、语言处理、图形生成、短视频生成等；在企业层面，大模型的业务能力可以帮助企业实现知识管理、情报分析、业务决策等；大模型还能与自动驾驶、机器人相结合，与传统基础科学研究、生物医学制药等相结合。

人工智能迅速发展也带来了安全和风险挑战。随着新一代信息技术与实体经济深度融合，网络安全的基础性、保障性作用日益凸显。“由人工智能技术带来的新型安全问题已成为现实，安全行业将迅速迈进人工智能驱动的新时代。然而，大模型安全研究才刚刚开始。无论是安全研究还是安全产业，都必须紧跟科技进步和应用创新，才能服务保障好发展。”吴世忠说。

中国工程院院士邬贺铨表示，人工智能等前沿数字技术正在重新定义内容的生产与消费模式，大模型在企业运营中应用日益广泛。数字安全领域也在不断进步，需要探索新的防护策略来应对日益复杂的数字化环境。

拓展网络安全产业空间

世界互联网大会秘书长任贤良认为，要把防控网络安全风险放在人工智能发展与治理的重要位置。在人工智能技术与应用发展各环节，针对不同对象特点设计相应的安全保障体系，确保网络安全保障系统同步运行。

“人工智能等数字技术的应用既是安全防御的重点，也是保障安全的有力手段。要将大数据、人工智能、物联网等技术结合起来，提升安全保障能力。”邬贺铨说。

周鸿祎表示，面对愈加复杂的传统安全问题和大模型带来的新安全问题，必须用人工智能重塑安全，“以模治模”，用安全大模型解决新老安全问题。安全大模型要与安全业务深度融合，模型不是产品，而是能力，能力要结合场景，进一步产品化才能发挥价值。打造安全大模型是数字安全迈向“自动驾驶”的必由之路。

“人工智能+安全”将进一步激发更多网络安全防护新需求，催生网络安全新技术、新产品、新模式，拓展网络安全产业发展新空间。工业和信息化部网络安全管理局局长隋静表示，要积极防范人工智能等新技术带来的安全风险，持续开展实网攻防演练，增强网络安全能力，持续提升网络安全防护体系。

据介绍，工信部将坚持创新驱动，加快培育新支柱新赛道。聚焦国家网络安全战略需求以及产业发展需要，着力发展基础性、通用性、前瞻性技术，推动人工智能赋能网络安全技术创新发展。重点突破基于人工智能的风险识别、安全分析等关键技术，推动安全产品集约化、高端化、智能化发展，创新网络安全保险服务。

“要加快安全技术创新，提升整体防护能力。”黄澄清表示，要明确不发展是最大的不安全，约束是为了发展，没有约束的发展是不可持续的发展。互联网行业作为技术创新的前沿阵地，应持续加大在人工智能与数字安全领域的研发投入。促进产学研用深度融合，加速技术成果向产业转化。

“随着数据成为关键生产要素，数字安全企业应构建体系化的安全运营服务框架，为各行业提供安全能力，帮助构建和维护安全防护体系。”邬贺铨说。

夯实网络空间发展底座

据统计，2023年，我国网络安全产业规模约2200亿元，上市企业达28家，产业综合实力显著增强。网络安全领域加大关键技术攻关力度，突破模式创新，积极发展云化、智能化产品服务，推动网络安全产业金融服务融合创新。

隋静透露，工信部将加强需求牵引，提升网络安全产业发展动能。充分发挥海量数据和丰富应用场景的优势，以工业互联网、车联网等数字化新场景为牵引，以落实电信和互联网等行业安全管理要求为基础，以网络安全能力建设为抓手，不断提升网络安全产业供给水平，促进供需两端有效对接。

“要加快构建教育、技术、产业融合发展的良性生态。”王京涛认为，网络安全高质量发展，离不开强大的人才支撑、领先的技术优势和完备的产业体系。要进一步将网络安全所需的人才、科技、产业、资本贯通起来，形成互相促进、互为支撑的良性生态。

隋静表示，要加强网络协同，构建产业生态。支持龙头企业做大做强，构建优势互补、协同发展的网络安全共同体。推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，持续推进网络安全园区建设。充分发挥中国网络安全产业创新发展联盟作用，加强行业自律，培育公平竞争的市场环境。

全国工商联党组成员、副主席汪鸿雁认为，有能力的民营企业要强化网络安全责任，主动牵头或积极参与国家重大技术攻关项目，依托国家重大科研基础设施，开展基础理论创新、重大问题研究和关键核心技术攻关。

周鸿祎介绍，目前360全线安全产品已集成安全大模型能力，并对所有购买360标准产品的用户免费提供大模型标准能力。

“数字安全企业应充分发挥自身优势，以技术为本，深入研究人工智能等重点领域，构建跨领域、多层次的数字安全技术产品和服务创新体系，更好推动新技术、新应用发展，不断夯实网络空间健康发展的底座。”任贤良说。（记者 黄 鑫）

(责编：郝帅、杨迪)

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