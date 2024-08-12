人民网北京8月12日电 （栗翘楚、实习生钟文玥）走进河北高阳家纺综合工厂，数十台自动纺织设备高速运转，整经工序有序进展，大数据实时检测生产数据，可随时检查车间生产情况……每天，不同款式的巾被、纺纱、毛毯、地毯等从这样的车间产出，远销日本、美国、俄罗斯等100多个国家和地区。

纺织行业是我国传统优势产业，涵盖了原辅料制造、纺织制造、服装生产等多个环节。当前，中国纺织工业已形成全球规模最大、最完备的产业体系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位。

工信部统计，今年上半年，我国规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.6%，营业收入22692亿元，同比增长5.8%；利润总额690亿元，同比增长20.8%。

作为中国著名的纺织之乡、全国最大的毛巾生产地，高阳县纺织产业历史悠久，高阳毛巾被工信部确定为重点培育家纺区域品牌，目前拥有纺织企业达4200余家，规模以上企业116家，2023年，高阳的纺织产业突破产值579亿元。

随着新一轮科技革命和产业变革加快演进，我国纺织业也迎来了一系列新机遇。近年来，纺织行业加快应用5G、人工智能、物联网、工业互联网等新一代信息技术，稳步推进数字化智能化转型，为行业提质增效打开了新空间。

“高阳是全国最大的毛巾生产基地，集‘纺纱、织造、印染、后整、销售’于一体。近年来，高阳毛巾企业基本完成装备改造升级，企业研发能力进一步提高，区域品牌影响力不断扩大。”中国家用纺织品行业协会会长朱晓红介绍。

近年来，高阳充分利用新一轮数字技术驱动产业变革的新机遇，成立高阳家纺产业数字营销平台公司，坚持以数字营销引领、产业平台驱动、区域品牌带动、智能技术提升、产业政策赋能等为抓手的产业集群数字化转型的新路径。

为积极推动纺织产业继续向高端化、绿色化、智能化转型，打造出具有国际竞争力的纺织产业集群，8月9日至11日，以“新质力、新势力、新动力”为主题的2024中国·高阳家纺·优品汇暨河北高阳多业态融合消费场景启动仪式在该县纺织商贸城举办。

“我们致力于为市场提供更高性价比。这里，是产业源头，为全国一站式采购商、经销商、渠道商提供更多的红利。”高阳县委书记蒋东方介绍，更多的商户入驻经营，可以互通有无、优势互补，让高阳成为更大的毛巾家纺交易中心，构建全国家纺产业共同体。

展望全年发展趋势，中国纺织工业联合会分析认为，我国居民衣着消费需求将随收入改善持续释放，精神文化需求提升将赋予功能性、个性化、多元化纺织服装消费增长空间，国潮、大健康等消费热点持续活跃也将助力内需市场平稳增长。我国纺织行业体系完备、配套齐全、协同高效优势长期存在，产业链供应链韧性持续增强，具备充分满足国内外消费需求和全面融入国际供应链体系的坚实产业基础。行业数字化、智能化、高端化、融合化转型升级稳步推进，为纺织企业创新供给、激活市场潜力、提供积极支撑。

(责编：杨曦、吕骞)

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