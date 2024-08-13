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陈彦斌：着力优化经济结构 加快培育新质生产力

2024年08月13日08:44 | 来源：人民网
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人民网北京8月13日电 （记者夏晓伦）今年上半年，中国经济交出一张来之不易的“成绩单”。2024年上半年我国经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，经济增速为5.0%，符合年初预设目标。

记者注意到，从国际范围来看，5.0%的中国经济增速处于领先水平，较为亮眼。根据国际货币基金组织4月份的预测，2024年发达经济体的平均增速预计为1.7%，新兴经济体的平均增速预计为4.2%。

首都经济贸易大学副校长陈彦斌在接受记者采访时表示，上半年经济运行呈现多个亮点。就需求端而言，上半年全国人均消费支出实际增长6.7%，高于GDP增速1.7个百分点。就生产端而言，二季度工业产能利用率为74.9%，分别高于一季度和去年同期1.3个和0.4个百分点。就经济结构而言，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速高于全部规模以上工业2.7个百分点，产业结构转型升级步伐加快；服务零售额同比增长7.5%，增速高于同期商品零售额4.3个百分点，消费结构持续优化。

“根据宏观政策‘三策合一’理论，货币政策和财政政策均需进一步加大力度。从跨周期调节的视角来看，适当加大货币政策和财政政策的力度，有助于更好地巩固经济向好势头。不必担心稳定政策发力导致的金融空转等问题，也不必担心稳定政策发力对政策空间的过度损耗。通过加强货币政策和财政政策的协调配合，以及稳定政策与增长政策、结构政策的协调配合，可以较好地提高稳定政策的调控效率，并节省一定的政策空间。”陈彦斌说。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院副教授刘哲希向记者表示，应该秉持系统观念看待稳定政策空间的变化。一是，稳定政策的空间并不是越大越好。政策调控的根本目标是消除经济下行压力，因此应该在政策力度、政策空间与调控效果之间取得最佳平衡。二是，要从动态视角和跨周期视角来审视政策空间的变化，不必过于担忧短期内政策空间的收窄。

中国社会科学院经济研究所编审陈小亮告诉记者，通过加强结构政策、增长政策与稳定政策的积极配合，能够改善稳定政策的调控效率。

“增长政策有助于激发经济增长内在动力。长期增长的动力源泉包括资本和劳动等传统要素的积累、人力资本积累和全要素生产率（TFP）增速提升。增长政策还可以进一步发力，包括进一步提升高技术产业投资增速、提升TFP增速、着重提升农村和中西部地区的人力资本积累等。”陈小亮进一步解释。

刘哲希还认为，确保较好地实现全年经济增长目标，还能够通过适应性方式来有效改善预期。当务之急是确保较好地实现全年经济增长目标，从而改善投资信心和消费信心，形成经济增长和预期改善之间的适应性良性循环。

对此，陈彦斌建议，加强对增长政策的使用，进一步深化制度改革、优化营商环境，加快培育新质生产力，把TFP增速提升到2.5%左右。一要统筹科技、教育、人才三大战略，为新质生产力提供强力支撑。二要稳步推进供给侧结构性改革和需求侧管理，为新质生产力的成型、成势扫清结构性障碍。

同时，加强对结构政策的使用，着力优化经济结构。一是加快构筑收入分配结构与总需求结构的良性循环，通过扩大中等收入群体比重来提升居民消费率，改善总需求结构。二是改善投资结构，提升生产性投资与民间投资占比，同时要避免房地产投资过快收缩。三是优化债务结构，核心是降低地方政府、企业部门与居民部门的偿债压力。

(责编：孙红丽、吕骞)
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