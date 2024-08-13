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强优势补短板 我国乡村产业振兴呈现良好势头

人民网记者 李栋
2024年08月13日08:44 | 来源：人民网
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产业振兴一头连着农村的发展，一头连着农民群众的幸福生活，是乡村振兴的重中之重。记者从农业农村部获悉，今年以来我国农产品加工业、乡村休闲旅游业等方面发展显著。

中央农村工作会议指出，“精准务实培育乡村产业”。近年来，各地区各部门强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条不断优化升级。数据显示：今年1月至6月，规模以上农产品加工业企业实现营业收入8.7万亿元，同比增长1.1%。

发展乡村特色产业，重点是适度规模、做精做优。如何进一步精准务实培育壮大乡村产业？“今年我国乡村产业发展要继续强化带农富农，分类推进。”农业农村部有关负责人介绍，首先，抓大宗产品，重点是节本提效、延链增值。

“今年要在主产区布局农产品加工，逐步补上精深加工、综合利用等短板。”该负责人表示，各地将立足优势建设标准化原料生产基地，提升产地预冷、保鲜烘干、精选分级等初加工设施水平，推进精深加工设备数字化、智能化、绿色化改造，全链条带动效益提升。

目前，我国已累计创建300个国家现代农业产业园、180个优势特色产业集群、1509个农业产业强镇、农产品加工转化率达到72%。

乡村休闲旅游业不仅是旅游业的一部分，也是乡村振兴战略中的重要组成部分，对于促进地区经济发展、文化传承和生态保护具有重要意义。当前，全国乡村休闲旅游业平稳发展，一季度开局良好，二季度持续改善。

今年4月份，农业农村部举办2024中国美丽乡村休闲旅游行推介活动，现场发布浙江长兴访茶观花和美乡村游、陕西西安市长安区踏春赏花游等60条春季精品线路，以及江西安源十里花溪、湖北木兰花乡等185个精品景点，旨在展示美丽乡村新风貌、农耕文化新风尚、休闲农业新发展，促进农文旅融合，激发乡村休闲消费潜能。

“休闲旅游也是乡村‘土特产’发展的重要载体。”在中国社会科学院农村发展研究所助理研究员胡凌啸看来，要充分发挥农业农村特色资源优势，通过旅游、历史、科技等元素赋能乡村“土特产”，凸显乡村“土特产”的独特属性，打造独一份的品牌形象。

目前，我国已累计建设180个全国休闲农业重点县和1953个中国美丽休闲乡村。数据显示：截至2023年底，休闲农业营业收入达到8400亿元，成为旅游业表现亮眼的领域。

农业农村部乡村产业发展司二级巡视员刘玫表示，通过搭建产业融合发展平台，已累计培育全产业链产值超100亿元的产业集群139个，产值超10亿元的农业产业强镇350多个。“乡村特色产业加快升级，产业链不断延伸，产业领域不断拓宽，总体展现出较强的发展韧性。”

“下一步，将持续补齐加工短板，延伸产业链条，加强龙头企业强带动作用，引导农村创业促就业，全力提升乡村产业发展水平，带动农民增收致富。”刘玫说。

(责编：孙红丽、吕骞)
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