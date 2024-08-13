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1000亿件快递背后的经济发展活力和韧性

人民网记者 乔雪峰
2024年08月13日09:03 | 来源：人民网
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新疆喀什的樱桃、浙江金华的葡萄、广东阳江的菠萝蜜、宁夏中山的硒砂瓜……入夏以来，全国各地的时令水果接连上市，快递企业深入田间地头，优化包装设计，加大冷链运输，推动原产地与消费市场高效衔接，让更多的农特产品走进千家万户。

记者从国家邮政局获悉，截至8月13日，今年我国快递业务量已突破1000亿件，比2023年达到千亿件提前了71天，凸显出我国快递市场的繁荣活跃和发展质效的不断提升，更折射出我国经济发展的活力与韧性。据了解，2024年度第1000亿件为一件破壁机，将从新疆乌鲁木齐发往昌吉，预计于8月14日送达。

今年以来，我国邮政快递业持续快速发展，既有量的增长，更有质的提升，月均业务量超130亿件，月均业务收入超1000亿元，均创历史新高。国家邮政局相关负责人表示，随着我国经济回升向好，消费需求保持活力，在扩内需、稳增长系列政策利好下，快递业为服务线上经济发展、促进产品要素流动提供了有力支撑。

此外，快递业还不断开辟进厂快递、逆向物流等发展新领域新赛道，加快培育发展新动能新优势，为行业高质量发展注入了崭新动力。

“土货不出，外货不入”曾是云南省玉溪市华宁县青龙镇交通不便的真实写照。“以前交通不畅，运输极为困难，自家产的菜卖不出去。”青龙镇矣马白村村民朱莎说，现在进村公路宽敞又平坦，每周都有收购的车辆进来，收入也大幅增加。

截至目前，云南农村公路总里程达29.2万公里，实现1254个乡镇、1.24万个建制村通硬化路、通客车、通邮。一条条畅、安、舒、美的“四好农村路”绘就云岭大地和谐美丽的乡村画卷。

2024年是“快递下乡”工程启动十周年。十年间，邮政快递业通过“快递下乡”“快递进村”“一村一站”等工程不断推动农村邮政快递网络下沉，激发了乡村振兴的巨大潜能，农村地区收投快件量十年间增长超10倍。特别是在中西部地区，快递企业持续加大基础建设投入，逐步完善县级寄递公共配送中心、乡镇标准化服务网点、村级寄递物流综合服务站等县乡村三级基础设施，农村寄递服务更加快速准确，区域发展的均衡性和协调性得到了进一步提升。

截至目前，我国已累计建成1200多个县级公共寄递服务中心、超30万个村级寄递物流综合服务站，建成了较为完善的农村寄递物流体系，在降低农产品流通成本、提升农产品流通效率等方面发挥着越来越重要的作用。

国家邮政局相关负责人表示，下一步将紧紧围绕推动行业高质量发展，因地制宜培育和发展新质生产力，将数字化和智能化触角更加充分地延伸到收转运派的各个环节，有效提高全要素生产效率。加强寄递网络建设，围绕城市群建设优化寄递枢纽布局，持续推进农村寄递物流体系建设，完善国际寄递服务网络，不断提升内外联通能力。持续深化产业协同，推动服务链条与先进制造业相融合，以更好地服务经济发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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