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城市是人民幸福生活、百姓安居乐业的重要载体，城市更新是推动城市高质量发展的重要手段。实施城市更新行动，就要加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。

日前，城市更新“再度刷新”。国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称“《行动计划》”）。《行动计划》对实施城市更新和安全韧性提升行动做出系列部署，提出“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造”“加强城市洪涝治理”等。

在此前的新闻发布会上，自然资源部空间规划局局长张兵表示：“做好土地管理制度改革和要素支撑，要针对城镇发展进入存量时代的特点，出台支持城市更新、城中村改造、‘平急两用’公共设施等规划和土地政策指引，探索‘存量换增量、地下换地上、资金技术换空间’，鼓励土地混合使用和空间复合利用，激活城市发展新动力。”

浙江大学中国新型城镇化研究院院长、教授张蔚文告诉记者，“随着城镇化的快速推进，城市发展的重心正逐步从‘增量’要素的投入转向‘存量’要素的深度优化。在新的发展阶段，亟需推动城市土地资源的高效配置，提升存量建筑资源的利用效率，促进城市功能的全面升级。”

张蔚文认为，在新的发展阶段，亟需推动城市土地资源的高效配置，提升存量建筑资源的利用效率，促进城市功能的全面升级。尤其是人口密度较高的特大城市、超大城市的中心城区，应转变发展方式，降低增量开发强度，有序疏解非核心功能，积极引入新兴业态，在实现存量空间增值的同时，进一步推动产业结构转型升级，使城市迸发出新的活力。

“在此进程中，地方政府应发挥引领作用，引入多元社会资本和市场化运作模式。”张蔚文指出，一方面，拓宽融资渠道，强化城市更新的资金支持，共同推动城市更新项目的落地实施；另一方面，确保存量空间与市场消费环境的动态变化相适应，提高城市的产业孵化能力，推动人才和消费人口的集聚，推动城市功能的有机生长，实现城市的可持续发展。

《行动计划》中指出，实施城市更新和安全韧性提升行动，深入实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，特别是抓好城市地下管网等“里子”工程建设。

“我们实现对城市楼宇、公共空间、地下管网等关键要素的‘一张图’数字化、精细化管理。在推动风险溯源与源头治理的同时，提高城市的应急响应效率。”张蔚文认为，应建立城市管理基础脱敏数据的开放平台和数据共享机制，确保在紧急情况下，应急组织能够迅速实现纵向联动和横向协同，形成强大的应急合力，强化城市韧性。

同济大学建筑与城市规划学院城市规划系主任、教授卓健表示，为更好地保障城市的可持续安全，应强化安全的刚性底线，确保维持城市基本功能运行和保障居民生命安全和基本生活需求的生命线工程不受影响；同时，提高居民和城市在特殊状况下的柔性适应能力和韧性恢复能力，尽可能把灾后的损失降低到最小。

“要充分利用数字时代的多源数据、计算能力优势，通过智能推演和情景模拟，提高城市管理者对各类灾害的预警能力和响应能力。最后就是要加强保护自然生态系统，持续改善修复城市和自然的关系，充分借助大自然的力量来提高城市地区应对各种灾害的能力。”卓健补充。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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