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中央气象台发布暴雨蓝色预警

2024年08月13日09:10 | 来源：人民网
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人民网北京8月13日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月13日08时至14日08时，江苏中南部、安徽南部、浙江西部、江西东北部和中部、湖南东部和西南部、广西中东部、广东西南部以及河北东部、云南南部、青海东部等地的部分地区有大到暴雨，局地大暴雨（100-120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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