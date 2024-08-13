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高质量发展调研行 | “烂海滩”化身“浪漫线”，厦门这片海域，靓！

2024年08月13日09:45 |
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休闲逛吃、亲海听风、运动露营、大型赛事……如果说，在有“海上花园城市”之称的厦门，要寻找一个同时能满足以上活动需求的地方，这几年，不少本地人会将推荐的目光投向厦门环东海域。

碧海银滩边，茂盛的红树林点缀着海岸线，多个生态公园串珠成线，构成厦门环东滨海旅游浪漫线的怡人风景，吸引着本地居民和大量游客前来观光休闲。

厦门环东海域旅游浪漫线。厦门市同安区供图。

厦门环东海域旅游浪漫线。厦门市同安区供图。

厦门环东滨海旅游浪漫线位于环东海域沿海一线，环抱着中国最大的城市内湾同安湾，全长约 50.6公里。曾经，因水产养殖无序、海域淤积严重、海上垃圾堆积、海水乌黑发臭，环东海域成为厦门生态环境脆弱之地，生态修复困难重重。

2006年，厦门市委市政府正式启动环东海域综合整治工程，对同安湾91平方公里海域和沿线114平方公里陆地进行综合整治开发，通过开展环东海域综合整治建设工程，加快推进养殖清退、滩涂清淤等工作，同安湾清淤2.2亿立方米，纳潮量增加了4400万立方米，海域水体交换能力提升了30%，海洋水动力明显增强，水体交换周期明显缩短，海洋生态环境得到全面提升，一些消失多年的野生海洋生物如长毛对虾、黄鳍鲷、白海豚等，重新出现在这片海域中。

如今，环东滨海旅游浪漫线聚力滩涂景观改造、红树林种植、沿岸观景平台与活动广场设置等工作，打造出一条自然、生态、和谐的山海绿色通廊，进一步改善海域和岸线生态景观，赢得了“环岛路2.0版本”的美誉。

环东滨海旅游浪漫线已成为一条自然、生态、和谐的山海绿色通廊。杨芝浩 摄

环东滨海旅游浪漫线已成为一条自然、生态、和谐的山海绿色通廊。杨芝浩 摄

环境变好了，周边设施建设紧跟脚步。浪漫线周边逐渐有了马拉松赛道、草坪、球场以及环东滨海浴场、艺术海岸广场等文旅配套设施项目。万豪、万丽、特房波特曼等一批酒店也在这里建成，吸引了大量海内外宾客入住。

多家知名酒店在环东滨海旅游浪漫线落户，吸引大批海内外宾客。杨芝浩 摄

多家知名酒店在环东滨海旅游浪漫线落户，吸引大批海内外宾客。杨芝浩 摄

碧海蓝天的美景，提升了城市品质，也腾挪出产业发展的新空间。“推进‘提升本岛、跨岛发展’战略，在生态治理的同时，我们对沿线114平方公里陆地进行综合整治开发。”厦门市同安区委常委、常务副区长李祖光介绍说。

厦门环东海域文旅配套设施项目逐步完善。杨芝浩 摄

厦门环东海域文旅配套设施项目逐步完善。杨芝浩 摄

“去年6月产品研发完成，9月就实现产品量产。”作为首批入驻企业，哈时代农业科技（厦门）有限公司研发的智慧农业驾驶舱，依托人工智能技术可为用户提供选种、灌溉、病虫害防治等决策支持。在企业负责人杨稳勇看来，同安新城的优美生态及高科技产业体系，与自家企业完美匹配。

如今，以“科学湾区、未来之城”为定位的同安新城，正成为厦门最具活力和潜力的产业增长极之一，目前注册企业已近2000家，2023年实现营收300亿元。同时，同安新城健全集半导体、新能源、新材料三大主导产业，文体旅游、医疗康养、总部经济三大特色产业，创新创业、教育培训、公共服务、产学研平台等其他产业为一体的“3+3+X”产业体系，一个产城人融合生态海湾新城已然呈现。

厦门促进“山、海、产、城、人”相融共生。杨芝浩 摄

厦门促进“山、海、产、城、人”相融共生。杨芝浩 摄

以高水平海洋生态修复助力高质量发展，厦门在“外修容貌”的同时，坚持“苦练内功”，海洋经济、绿色经济、文旅经济等发展成效显著，促进“山、海、产、城、人”相融共生，绘就了生产发展、生活富裕、生态良好的高素质高颜值新画卷。

来源：人民日报客户端福建频道 刘晓宇

(责编：罗知之、吕骞)
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