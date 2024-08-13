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更快突破1000亿件！中国“小包裹”实现新跨越

2024年08月13日10:38 | 来源：新华网
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新华社北京8月13日电（记者戴小河）突破1000亿件！比2023年提前71天！“小包裹”跑出“加速度”。

国家邮政局监测数据显示，截至8月13日，今年我国快递业务量已突破1000亿件。这意味全国人均收到快递71.43个，每一秒钟有5144件快递、每一天有4.4亿件快递在神州大地上流动着。

快递物流是反映经济活力的“风向标”，是经济发展的“晴雨表”。

“小包裹”跑起来，既有量的增长，更有质的提升。数据显示，快递业最高日业务量超5.8亿件，月均业务量超130亿件，月均业务收入超1000亿元，均创历史新高。

“小包裹”走得更快了。

新疆喀什的樱桃、浙江金华的葡萄、广东阳江的菠萝蜜、宁夏中卫的硒砂瓜……入夏以来，全国各地的时令水果，不少实现“隔日达”。

从田间地头到百姓餐桌，“小包裹”优化包装，加大冷链运输，推动原产地与消费市场高效衔接，让更多农特产品更新鲜地走进千家万户。

更快的背后，是我国物流网络越来越密了。

快递业着力构建“枢纽+通道+网络”的现代寄递服务网络体系。目前，我国快递网点基本实现乡镇全覆盖，建制村快递服务覆盖率超95%。截至2023年底，全国拥有快递服务营业网点23.4万处，快递服务网路22.8万条，打通万千串联城乡、抵达阡陌的“毛细血管”。

更快的背后，是我国快递企业不断创新。

数据显示，国内快递专用货机达188架，快递服务汽车27万辆。“小包裹”插上数字化和智能化触角，助力物流配送的“最后一公里”。

通过二维码选购物资，10分钟左右，无人机就能将物资投放在指定地点，快递“从天而降”在一些城市已成为现实。

无人快递车已经上路，在收转运派等环节，大幅度缩减末端派送时长。“寄”“递”之间，人们向“快递自由”更进一步。

“小包裹”增速，藏着“大经济”。

链接千城百业、联系千家万户、连通线上线下，“小包裹”折射出我国产业链供应链的韧性。中国快递业务量连续十年稳居世界第一。2023年，中国人均快件使用量93.7件，快递支撑网络零售额13万亿元。

国家邮政局相关负责人表示，下一步将进一步加强寄递网络建设，围绕城市群建设优化寄递枢纽布局，持续推进农村寄递物流体系建设，完善国际寄递服务网络。持续深化产业协同，推动服务链条与先进制造业相融合，让快递“小包裹”推动经济“大发展”。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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