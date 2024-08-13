崔爽

原标题：“兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛在江苏无锡举行

近日，“兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛（以下简称研电赛）在位于江苏无锡的东南大学无锡校区举行。来自全国8个赛区脱颖而出的582支队伍、约2000名师生齐聚一堂，共同角逐研电赛的最高奖项。

中国电子学会理事会党委书记张峰在大赛开幕式上表示，作为面向电子信息领域研究生群体举办的重要赛事，研电赛是为国家发掘培养卓越工程师的重要平台，旨在打破学科专业壁垒，瞄准科技前沿和关键领域，推动学科交叉融合，探索学科人才科研一体化，创新人才培养模式。希望参赛的青年人才勇担新时代重任，敢于创新，以才智贡献国家、服务社会。

教育部学位管理与研究生教育司一级巡视员唐继卫表示，研究生教育肩负着培养高层次创新人才的使命，教育部学位管理与研究生教育司正在加快推进学科专业调整，提升导师指导能力，完善人才培养体系，以高质量研究生教育引领教育强国建设。此次大赛以研究生培养机制改革为契机，以行业提升为导向，以提高研究生培养质量为目标，是推动研究生教育改革的重要举措之一。希望各参赛高校将大赛作为推动教学创新、学术精进和改革深化的催化剂，培育兼具高尚品德和卓越才能的创新型高层次人才。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康表示，电子信息产业规模总量大，产业链条长，涉及领域广，是国民经济战略性、先导性、基础性行业，也是培育新质生产力的核心支柱产业，对经济增长、发展方式转变和产业升级有重要作用。研电赛搭建了交流平台，促进了产学研用对接，期待通过这个平台，进一步激发广大研究生对电子信息技术的科研热情，深入推进产教融合，携手共创电子信息产业的美好未来。

东南大学副校长金石表示，东南大学始终坚守“以科学名世，以人才报国”的初心和使命，坚持服务国家战略，探索教育、科技、人才一体化行动的“东大模式”，以创新育人，培养面向未来的领军人才。希望比赛能为各高校和参赛师生搭建交流平台，推动创新创业教育融入研究生培养全过程、全体系和全链条，赋能研究生教育高质量发展。

据悉，本次研电赛设置总决赛作品展览与展示、决赛作品答辩、“芯”太湖大讲堂—集成电路前沿技术展望与产教融合、研电之星挑战赛选拔、研究生人才培养座谈会、师生交流活动、研电之星挑战赛等多个环节。

大赛由教育部学位管理与研究生教育司指导，中国学位与研究生教育学会、中国科协青少年科技中心、中国电子学会联合主办，无锡市人民政府和东南大学承办。自1996年由清华大学与中国电子学会共同发起以来，研电赛已成为我国电子信息领域参赛规模大、专业领域广、综合价值高的品牌赛事，为我国研究生学子搭建了交流学术成果、锻炼实践能力的广阔舞台。

（主办方供图）

(责编：杨曦、吕骞)

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