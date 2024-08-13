人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛在江苏无锡举行

崔爽
2024年08月13日10:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：“兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛在江苏无锡举行

近日，“兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛（以下简称研电赛）在位于江苏无锡的东南大学无锡校区举行。来自全国8个赛区脱颖而出的582支队伍、约2000名师生齐聚一堂，共同角逐研电赛的最高奖项。

中国电子学会理事会党委书记张峰在大赛开幕式上表示，作为面向电子信息领域研究生群体举办的重要赛事，研电赛是为国家发掘培养卓越工程师的重要平台，旨在打破学科专业壁垒，瞄准科技前沿和关键领域，推动学科交叉融合，探索学科人才科研一体化，创新人才培养模式。希望参赛的青年人才勇担新时代重任，敢于创新，以才智贡献国家、服务社会。

教育部学位管理与研究生教育司一级巡视员唐继卫表示，研究生教育肩负着培养高层次创新人才的使命，教育部学位管理与研究生教育司正在加快推进学科专业调整，提升导师指导能力，完善人才培养体系，以高质量研究生教育引领教育强国建设。此次大赛以研究生培养机制改革为契机，以行业提升为导向，以提高研究生培养质量为目标，是推动研究生教育改革的重要举措之一。希望各参赛高校将大赛作为推动教学创新、学术精进和改革深化的催化剂，培育兼具高尚品德和卓越才能的创新型高层次人才。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康表示，电子信息产业规模总量大，产业链条长，涉及领域广，是国民经济战略性、先导性、基础性行业，也是培育新质生产力的核心支柱产业，对经济增长、发展方式转变和产业升级有重要作用。研电赛搭建了交流平台，促进了产学研用对接，期待通过这个平台，进一步激发广大研究生对电子信息技术的科研热情，深入推进产教融合，携手共创电子信息产业的美好未来。

东南大学副校长金石表示，东南大学始终坚守“以科学名世，以人才报国”的初心和使命，坚持服务国家战略，探索教育、科技、人才一体化行动的“东大模式”，以创新育人，培养面向未来的领军人才。希望比赛能为各高校和参赛师生搭建交流平台，推动创新创业教育融入研究生培养全过程、全体系和全链条，赋能研究生教育高质量发展。

据悉，本次研电赛设置总决赛作品展览与展示、决赛作品答辩、“芯”太湖大讲堂—集成电路前沿技术展望与产教融合、研电之星挑战赛选拔、研究生人才培养座谈会、师生交流活动、研电之星挑战赛等多个环节。

大赛由教育部学位管理与研究生教育司指导，中国学位与研究生教育学会、中国科协青少年科技中心、中国电子学会联合主办，无锡市人民政府和东南大学承办。自1996年由清华大学与中国电子学会共同发起以来，研电赛已成为我国电子信息领域参赛规模大、专业领域广、综合价值高的品牌赛事，为我国研究生学子搭建了交流学术成果、锻炼实践能力的广阔舞台。

（主办方供图）

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
健全投资和融资相协调的资本市场功能
　　近日发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），对进一步深化资本市场改革进行部署，作出“健全投资和融资相协调的资本市场功能”“促进资本市场健康稳定发展”“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”等安排。 对此，证监会市场一司司长张望军说：“‘健全投资和融资相协调的资本市场功能’在《决定》中首次提出，这体现了新形势下中央对资本市场定位、功能、作用的新期待和新要求。…
多元运动场景创新 推动暑期消费热度攀升
　　火热的暑期，体育消费热度持续攀升。中小学生们在父母的陪伴下奔向全国各地体验骑马、划船和各种球类运动；大学生趁着暑假在各地越野登山徒步，在山林间感受天地的辽阔奇绝；中老年人在北京红领巾公园参加百人站桩活动，感受“慢”运动带来了惬意与健康…… 近年来，随着居民更加注重生活品质、运动健康意识增强，多元化的体育运动场景正成为消费新增长点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部