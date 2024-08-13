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消费电子紧抓人工智能升级机遇

2024年08月13日12:15 | 来源：经济日报新闻客户端
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原标题：消费电子紧抓人工智能升级机遇

　　我国持续巩固全球最大的消费电子产品生产国地位。国家统计局数据显示，2024年上半年，手机产量7.52亿台，同比增长9.7%，其中智能手机产量5.63亿台，同比增长11.8%。微型计算机产量1.57亿台，同比增长1%。

　　上半年，由大模型技术发展驱动的新一代人工智能技术浪潮席卷全球，我国智能终端企业基于雄厚的技术研发实力和资源整合能力，积极把握新一代人工智能在端侧落地的战略机遇，在基于大模型的技术研发、应用推广、生态构建等领域均走在全球前列，推动终端智能助手、拍照优化、文本创作等功能实现重要升级，有望为智能终端领域开启新一轮增长周期发挥重要带动作用。

　　近日，汉王科技在其新品发布会上公布了“人工智能+”最新产品和方法，基于全栈人工智能产品创新体系和多元化生态，针对不同行业的刚需构建技术、场景和应用的闭环体系，充分发挥人工智能带来的变革性力量，不仅对已有应用、产品和场景进行创新和重构，还创造出更多全新的人工智能应用产品和场景。

　　以汉王发布的首款8核处理器手写电纸本N10 Pro为例，融合了AI大模型生态、扫描王生态、汉王笔记生态及学习资源等四大软件生态，其智能化应用全面覆盖阅读、办公、学习和娱乐等各种场景。据悉，目前每天有超过10万的汉王电纸本用户都在使用基于自研天地大模型的智能应用。

　　汉王科技相关负责人介绍，汉王还为办公、教育行业提供了扫描王App、语音王App两款效率提升的智能应用，均基于汉王自研的OCR（光学字符识别）、天地大模型等人工智能核心技术。汉王扫描王自去年发布后，一直通过人工智能技术不断赋能升级，目前文档扫描速率提升约300%，转Word/Excel等格式转换速率提升约250%，在企业和教育用户市场受到青睐。

　　展望下半年，我国有望抓住新一代人工智能带来的产业升级、经济社会深入智能化转型等机遇，加强新技术新产品应用落地，持续提升产业链供应链韧性和安全水平，进一步巩固行业向好态势。

(责编：董童、李源)
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