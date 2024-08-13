原标题：赋能企业创新增长 业内探索品牌价值塑造新趋势

在全球目光汇聚的奥运赛场上，我国体育健儿不断取得新突破，一系列布局奥运营销的中国品牌也吸引了众多目光，品牌营销迎来新的增长趋势。

近年来，随着大众对骑行、攀岩等运动消费热情的升高，商业品牌代言人正不断趋向多元化运动圈层。业内分析认为，这些圈层所具备的年轻、活力、健康等属性与运动明星的人格魅力相匹配，将更加吸引品牌想要触及的目标人群。不同风采的运动员IP赋予了品牌新的生命力和样貌，品牌借此撬动新的势能，可实现创新增长。

以网球为例，作为商业价值最高的运动之一，随着郑钦文在奥运女子单打比赛中夺冠，其运动员商业价值不断攀升。而与之进行品牌合作的霸王茶姬，也在品牌活动中实现了商业价值创新。

霸王茶姬方面表示，郑钦文在赛场上展现出的积极、健康、国际化的形象，以及卓越表现和坚毅拼搏的精神，与霸王茶姬所坚持的健康茶理念，全球化出海、传承创新茶文化，追求卓越的品牌精神不谋而合。据了解，今年4月，霸王茶姬官宣郑钦文成为品牌首位健康大使，并在7月携手刘翔、汪顺、郑钦文、陈清晨、贾一凡、刘清漪、王瑞苗等运动员，组成“健康大使团”，在巴黎奥运会期间把现代东方茶带到法国。同时在国内推出多套运动主题的限定周边，展现体育运动与东方茶文化创新结合。

从品牌形象到消费者认知升级，再到实现商业价值创新，其背后蕴藏着创新营销实践的深刻思考。

据了解，2023年，霸王茶姬与撬动战略咨询达成了合作，双方确立了“现代东方茶”这个战略定位，并基于此共创了“控糖健康战”“为比赛，更为在一起 / CHAGEE TOGETHER！”以及巴黎快闪店等一系列商业创新活动，明确了企业未来的创新方向。

撬动战略咨询创始人姚荣君认为，虽然品牌定位和企业战略咨询领域存在进步空间，希望通过创新思维和方法，为企业带来更高效的战略规划和品牌定位服务。

“我们的愿景是通过创新思维和战略洞察，助力中国品牌在本土市场取得领先地位，并在全球化舞台上绽放光彩。”姚荣君介绍，舒福德、都市丽人、盼盼食品等营销伙伴均在本届巴黎奥运赛事中举办了品牌活动，它们不仅在赛场上展现了自己的品牌力量，更在全球观众面前彰显了中国企业的风采。

姚荣君表示，未来，撬动战略咨询将继续深耕战略实践和理论创新，助力更多想要实现企业创新增长的企业家，在新的商业时代中发现并把握增长的拐点，希望与更多中国品牌一同走向世界，成为全球市场的佼佼者。

(责编：董童、李源)

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