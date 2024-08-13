欧阳易佳

去内蒙古大草原看骏马奔腾，到渤海湾亲水消暑，到大兴安岭感受一份清凉与宁静……当前正值暑期旅游旺季，旅游市场热潮涌动，各地“解锁”夏日消费新玩法，为夏日经济注入更多活力。

“在这个炎热的夏季，文化和旅游消费呈现出大众化、多样性和品质化的特征。”中国旅游研究院院长戴斌表示，从需求侧来看，避暑康养旅游、青少年科普研学旅游和家庭自驾旅游，是这个假日旅游市场的显著特征。

“上山下海入草原”，体验一场远离城市的避暑康养旅游，成为盛夏时节更多游客的选择。“我们体验了草原骑马射箭、沙漠露营、沙漠卡丁车和越野车、篝火晚会，这是我们最好的毕业纪念。”高考过后，准大学生赵宇宸与同伴相约走一圈青海甘肃大环线，亲身感受盛夏旅游新生态。

携程数据显示，暑期热门旷野游西北地区旅游订单同比增长超20%，伊犁州、呼伦贝尔市、喀什地区、阿勒泰地区等兼具良好生态、气候和少数民族风情地区，跻身国内前50热门目的地。游客可在自然风光中消暑纳凉，也可体验少数民族特色服装、美食。

贵州开通“支支串飞、干支联动”新航线，为游客开出贵州“凉”方；“那么近，那么美，周末来河北”河北邀请全国旅客“来坝上草原，乐享21℃的夏天”；“从城市出走，吹吹旷野的风”，内蒙古自治区第34届草原那达慕开幕在即，让夏日的热情再“燃烧”……各地纷纷推出“避暑大餐”，给游客深度体验“清凉一夏”。

正值暑期，文旅市场持续升温，“研学游”蔚然成风，新业态、新产品不断涌现，成为“读万卷书，行万里路”的生动实践。

翻开课文《美丽的西双版纳》，云南开通“课本游”，把课堂上“种草”的风景写“活”；“泥”从长江来，“玉”见石家河，湖北让研学游沉浸在延续100万年的荆楚文化中；游秦始皇兵马俑，观陆上丝绸之路，穿梭千年看陕西“常来长安”；“城城垣垣小讲堂”“金陵时空冒险记”，南京市文化和旅游局推出“研学南京 成长旅行”……各地文旅持续发力，研学旅行火爆出圈，夏日“研”途风景各具特色。

业内专家表示，各地依托丰富资源，推出特色研学线路，如历史文化探索、自然生态体验、科技创新实践等，深受大中小学生及亲子家庭喜爱。同时，结合夜游、避暑等元素，研学游与夜间经济、避暑经济深度融合，形成新的消费热点。这些新业态、新产品的涌现，不仅丰富了暑期旅游产品供给，也为夏日经济注入了强劲活力，推动了旅游市场的繁荣与发展。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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