人民网北京8月13日电 （欧阳易佳）据水利部消息，随着2023—2024年度黄河水量调度工作圆满收官，8月12日，黄河顺利实现自1999年以来连续25年不断流。

2023—2024年度，水利部全面落实黄河保护法、《黄河水量调度条例》，认真践行“四水四定”原则，多措并举、精准施策，持续强化黄河水量统一调度，克服来水偏枯等不利条件，有效应对流域干旱等严峻挑战，圆满完成各项调度目标，有力支撑黄河流域生态保护和高质量发展。

25年来，黄河干流累计向流域及相关地区供水超过5436亿立方米，有效支撑了流域经济和社会稳定发展。其中，累计向黄河三角洲生态补水14.64亿立方米，向乌梁素海生态补水36.47亿立方米，湿地生态系统实现良性恢复。

水利部相关负责人表示，通过强化总量控制，本年度黄河干流累计供水232.77亿立方米，各省（自治区）用水总量均不超年度调度计划分配指标。同时，强化生态调度，加强重点河流生态流量监管，重点河流主要控制断面生态流量保证率全部达标，有效保障河道基本生态用水，实施重点区域生态补水，促进区域生态修复改善。

据悉，下一步，水利部将认真履行黄河保护法赋予的法定职责，进一步强化流域干支流统一调度，提升调度水平和管理能力，维护黄河健康生命，为黄河流域生态保护和高质量发展提供更加有力的水安全保障。

(责编：孙红丽、吕骞)

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