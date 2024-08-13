原标题：全省首笔地力指数保险赔付

中华联合财产保险股份有限公司日前完成岳阳县地力指数保险首笔理赔，金额为17.2万元。岳阳县地力指数保险试点项目参保面积3800亩，提供风险保障金额190万元，系湖南首单地力指数保险。

岳阳县幼雄水稻专业合作社通过参保地力指数保险，获得保险理赔。该合作社负责人方幼雄说，以前遇到连续强降雨，往往凭经验判断土壤养分的流失情况。有了地力保险，能准确掌握不同区域土壤肥力差异，因地制宜补充缺失养分，成本明显降低，同时有效提高作物产量和品质，实现耕地地力保护。

中华财险岳阳中心支公司负责人杨新伟介绍，岳阳县地力指数保险试点项目，构建集保险保障、风险预防、灾害救助、快速理赔于一体的综合农业风险管理体系，中华财险借助先进技术手段，实现农田气象、土壤状况的实时监测与预警。通过构建风险标准模型，提供精准的气象灾害和病虫害预警服务，为农户防灾减灾赢得宝贵时间。利用农业大数据智能决策系统，为农户提供精细化农事指导，包括合理施肥、灌溉、用药等，有效提升农业生产科学化水平。

今年7月初，该项目试点区域岳阳县的黄沙街镇、杨林街镇遭遇长时间大范围暴雨。智能监测传感设备对农田土壤EC值（土壤电导率）实时监测，捕捉到近100亩土壤湿度、养分浓度等关键指标异常变化，项目工作人员立即向农户发出预警信息，指导农户调整施肥计划，通过项目引入农业社会化服务平台，免费为土壤肥力下降严重的地块开展无人机精准追肥，有效减轻暴雨灾害对产量的影响。同时，智能决策系统提供针对暴雨过后的土壤修复与作物恢复生长的建议。（记者 马如兰 ）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经