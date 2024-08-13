原标题：中国银联发布《中国银行卡产业发展报告（2024）》

8月13日，中国银联发布《中国银行卡产业发展报告（2024）》。该报告是解读国内银行卡产业现状与发展趋势的权威报告，自2003年首次发布以来已连续出版22载，从境内外银行卡支付市场、产品与技术创新等多个视角，持续跟踪分析产业形势，为政府和产业各方提供决策参考。

此次发布的最新报告指出，2023年国内银行卡产业各方持续提升金融服务的便捷性、可得性和安全性，依靠技术进步和开放合作，实现支付产品的优化创新，在服务实体经济、防控金融风险等方面发挥了重要作用。展望2024年，银行卡产业将在监管规范下，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，创新产品与服务模式，持续改善用户体验，更好地为实体经济高质量发展提供支持。

银行卡支付产业通过数字化能力持续助力实体经济发展。2023年，银联受理网络已延伸至全球183个国家和地区，其中99个国家和地区支持银联移动支付产品。云闪付APP围绕“卡管理”和“享优惠”双核心链路持续打磨产品能力，进一步满足人民群众和实体经济的多样化支付需求。依托云闪付APP，中国银联全年共支持300余个市区县的1200多个消费券项目，撬动消费400余亿元，为文旅、餐饮、百货等场景商户引入资金活水。

境内产业方积极在国际化业务中挖掘发展机遇。2023年，国内支付产业机构继续深化国际业务布局，通过推进境内外支付网络互联互通、完善外卡内用解决方案、优化跨境支付权益配置等方式，打造更安全、更便捷的跨境支付体验。同时，以中国银联为代表的境内产业方积极向国际市场输出支付技术和市场经验，部分支付机构还通过资本合作加速国际化发展。

科技发展为金融产品和服务创新升级提供更多动力。2023年，人工智能等数字技术与金融业务的结合更加广泛和深入，推动金融服务和产品创新发展，用户体验和服务效率不断优化。在金融安全威胁日益复杂的背景下，与交易安全和风险防控相关的前沿技术应用也持续深化，为支付产业数字化转型提供安全保障。

开放合作推动金融服务与业务场景进一步融合。2023年，产业各方持续开放生态、深化合作，促进新兴业态发展及金融服务跨平台整合。支付网络之间积极合作互通，为用户提供更便捷、更丰富的支付服务。手机、汽车等硬件厂商通过与支付公司合作，积极布局支付业务，促进支付服务场景化发展。中国银联持续通过云闪付网络支付平台，将云闪付APP积累的支付受理能力、场景资源、营销工具等输出至银行APP，实现银行业支付体验一致和受理网络互联互通。

监管持续引导支付产业良性竞争与高质量发展。2023年，国内强化金融监管体制改革，统筹优化支付清算体系构建、支付机构管理和数字经济发展等顶层制度安排。政策执行与监督处罚进一步强化，深入支付结算、反洗钱等相关领域风险防控，平台企业金融监管进入常态化。同时，监管持续推进支付清算市场开放合作，推动跨境支付与境外来华支付服务优化创新，引导金融支持扩内需促消费，促进支付服务农村市场与普惠金融。

(责编：曹淼、李源)

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