人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

蒙牛：继续发扬“天生要强”精神 向世界讲好中国故事

2024年08月13日16:21 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：奥运闭幕 | 要强，不止这一场！蒙牛携手奥运共创美好未来

当地时间8月11日，巴黎奥运会正式闭幕。作为奥林匹克全球合作伙伴，蒙牛发布“要强，不止这一场”主题电视广告（TVC），再次彰显其与奥运精神的双向奔赴，未来将继续携手奥运传递要强，不断为全球消费者带来健康与快乐。

要强共情：向每个要强的平凡人致敬

本届巴黎奥运会，有太多让人难忘的记忆，令人惊艳的水上开幕式，不断被打破的世界纪录，一次一次升起的五星红旗，赛场上永不言弃的要强精神……

奥运会之外，在更为广阔的世界里，无数的普通人同样演绎着努力拼搏、永不服输的人生。他们没有机会登上万众瞩目的舞台，但他们在自己的赛场和赛道上，用各自的经历诠释着同一个主题——要强不止属于冠军，更属于每一个不服输的自己。

要强，依然是蒙牛奥运期间主要表达的品牌主张。但蒙牛此次所致敬的要强精神，绝不是强者为胜，而是每个平凡人的要强，在现实生活中努力拼搏，努力生活得更好的每一个普通人，与大众产生强烈的情感共鸣。

这一点，从蒙牛奥运期间的TVC中得到完整体现。在《营养世界每个人的要强》短片中，讲述了一系列要强的故事：“摔”出27位柔道冠军的柔道陪练教练刘磊磊，工地上的“体操王子”石神伟，73岁备战全马的爷叔黄财富，从草根到女超的琼中女足，民间“梦之队”嘉陵江跳水队……

致敬平凡人的要强，也始终贯穿了蒙牛整个奥运周期的品牌活动：

上海奥预赛，蒙牛发布“蒙牛奥林匹克全球合作伙伴，也是你运动的合作伙伴”品牌口号，展现蒙牛致力于为普通消费者提供营养支持、成为其运动伙伴的愿景；

奥林匹克日，蒙牛举办“奥林匹克精神影像展”，希望通过照片中每个人平凡生活中的非凡瞬间，告诉大家“奥林匹克精神不仅属于冠军，也属于每一个要强的你”；

巴黎奥运正式拉开大幕之时，蒙牛发布奥运主题电视广告，展现了蒙牛从“草原牛”到“世界牛”的发展历程，并将蒙牛“天生要强”的企业精神与奥林匹克的竞技精神完美融合；

蒙牛发起主办、国际奥委会支持，汇集多方中国力量举办的“中国之夜”活动，更是将致敬平凡人的要强推向高潮，嘉奖平凡人的要强，在汶川地震中失去双腿的舞者廖智，被嘉奖并获得奖牌，很多平凡人的要强故事，被致敬、被传颂；

紧张激烈的赛期，蒙牛根据赛事热点陆续发布“要强不分奥运赛场” “要强不在乎聚光灯”“要强不止一代人的努力”等系列主题TVC.....一句句脍炙人口的Slogan，一次次火爆全网奥运Campaign，蒙牛不断深化“要强”与每个人的关联，也让“要强”真正成为蒙牛与亿万观众沟通的桥梁。

开放共荣：民族文化在世界舞台绽放

“奥运更开放”，是本届巴黎奥运的主题。不但有令人印象深刻的水上开幕式，还将许多著名地标搭建成为赛事场馆，人文、自然景观与赛事相互辉映，展现了巴黎开放理念和文化自信。

回望蒙牛的奥运之旅，也处处体现着开放和自信。早在上海奥预赛上，蒙牛集团总裁高飞赠送国际奥委会主席托马斯·巴赫一把马头琴，展现了中国的民族特色和文化自信。而在嘉奖平凡人的“中国之夜”活动上，马头琴音再次响起。

“融合体育与文化是顾拜旦复兴奥林匹克运动会时的主要目标之一，中国之夜活动也成为这一理念的绝佳体现。”国际奥委会主席巴赫在“中国之夜”活动上说。

蒙牛在巴黎塞纳河畔举办了“我为家乡健儿上大分”活动，并携旗下26个品牌代言人共同为家乡健儿打call，凝聚中华民族要强力量为中国加油，燃爆塞纳河畔，让中国各地加油喝彩的声音响彻世界。

让民族文化走向世界，促进文化交流共融。在奥运这个体育与文化深刻交织的顶级舞台上，蒙牛以自信、开放的心态，抓紧一切机会展现中华民族灿烂的文明，承担起向世界讲好中国故事的光荣使命和责任，也为中法建交60周年献上了一份厚礼。

绿色共振：让可持续理念深入人心

本届巴黎奥运会主打绿色、环保与可持续理念，通过多种创新手段削减温室气体排放，力图创造一届可持续的奥运。

绿色、可持续发展，这也是蒙牛这家从草原走来的企业一贯坚持的理念，与更可持续的奥运理念同频共振。巴赫曾评价说，蒙牛在可持续发展方面展现了卓越的领导力，特别是在乌兰布和沙漠治理方面取得的显著成效，这与国际奥委会的“奥林匹克森林网”计划高度契合，并邀请蒙牛加入计划。

在塞纳河畔，蒙牛大胆打破空间限制，用15万个废弃回收的牛奶盒，打造了一个完全露天开放、近80米长的艺术跑道展区，面向社会公众全面免费开放，让运动更开放，更环保，让更多人参与绿色行动。

倍受巴赫赞誉的乌兰布和沙漠治理案例，也被蒙牛搬到了巴黎。在埃菲尔铁塔体育场里，蒙牛打造了140平方米的沙漠绿洲休闲功能区，代表着内蒙古自治区乌兰布和沙漠和绿洲牧场。这个区域不仅呈现出沙漠绿洲的独特魅力，更向全世界展示着中国防沙治沙的决心，同时号召世界各地的人们一起加入绿色行业，共同守护蓝色星球。

要强，不止这一场。在巴黎“中国之夜”上，蒙牛宣布，从巴黎奥运会开始，至未来数届奥运会，蒙牛都将在举办国举行“中国之夜”颁奖晚宴，以嘉奖每一位要强的人。要强之火，生生不息。面向未来，蒙牛将继续发扬“天生要强”的企业精神，站在世界舞台讲好中国故事，为引领中国品牌走向世界、享誉全球贡献新的更大力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
来这里，带你探秘“梦幻灵境”
　　人民网武汉8月13日电 （记者孙阳、王天乐、栗翘楚、赵晨）戴上VR，通过“时空穿梭机”体验深地一号地下奇妙之旅；给个指令，机器狗灵活地完成各种动作；面对屏幕，与苏东坡进行顺畅无阻的交流与对话……8月13日，人民网联合湖北省有关部门共同启动“AI湖北行动”，人民网“梦幻灵境”AI展演中心正式开馆。 展演中心设有AI技术与应用互动体验区、AI节目全息演出区、AI研学培训区，不仅是展示全球多领域AI技术与应用和成果的窗口，也是助推AI产业融合发展、交流合作的平台。…
水利部：多条河流可能发生洪水过程 局地山洪灾害风险较高
　　人民网北京8月13日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，未来一周，受强降雨影响，海河流域滦河、潮白河，黄河流域渭河，长江流域岷江，珠江流域西江干支流，辽河流域辽河、大凌河，鸭绿江等河流可能发生洪水过程，暴雨区内中小河流洪水和局地山洪灾害风险较高。 8月12日上午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持防汛周会商，滚动分析乌苏里江、黄河流域北洛河等河流防汛形势，分析研判全国汛情发展态势，针对性安排部署重点防御工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部