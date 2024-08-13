原标题：奥运闭幕 | 要强，不止这一场！蒙牛携手奥运共创美好未来

当地时间8月11日，巴黎奥运会正式闭幕。作为奥林匹克全球合作伙伴，蒙牛发布“要强，不止这一场”主题电视广告（TVC），再次彰显其与奥运精神的双向奔赴，未来将继续携手奥运传递要强，不断为全球消费者带来健康与快乐。

要强共情：向每个要强的平凡人致敬

本届巴黎奥运会，有太多让人难忘的记忆，令人惊艳的水上开幕式，不断被打破的世界纪录，一次一次升起的五星红旗，赛场上永不言弃的要强精神……

奥运会之外，在更为广阔的世界里，无数的普通人同样演绎着努力拼搏、永不服输的人生。他们没有机会登上万众瞩目的舞台，但他们在自己的赛场和赛道上，用各自的经历诠释着同一个主题——要强不止属于冠军，更属于每一个不服输的自己。

要强，依然是蒙牛奥运期间主要表达的品牌主张。但蒙牛此次所致敬的要强精神，绝不是强者为胜，而是每个平凡人的要强，在现实生活中努力拼搏，努力生活得更好的每一个普通人，与大众产生强烈的情感共鸣。

这一点，从蒙牛奥运期间的TVC中得到完整体现。在《营养世界每个人的要强》短片中，讲述了一系列要强的故事：“摔”出27位柔道冠军的柔道陪练教练刘磊磊，工地上的“体操王子”石神伟，73岁备战全马的爷叔黄财富，从草根到女超的琼中女足，民间“梦之队”嘉陵江跳水队……

致敬平凡人的要强，也始终贯穿了蒙牛整个奥运周期的品牌活动：

上海奥预赛，蒙牛发布“蒙牛奥林匹克全球合作伙伴，也是你运动的合作伙伴”品牌口号，展现蒙牛致力于为普通消费者提供营养支持、成为其运动伙伴的愿景；

奥林匹克日，蒙牛举办“奥林匹克精神影像展”，希望通过照片中每个人平凡生活中的非凡瞬间，告诉大家“奥林匹克精神不仅属于冠军，也属于每一个要强的你”；

巴黎奥运正式拉开大幕之时，蒙牛发布奥运主题电视广告，展现了蒙牛从“草原牛”到“世界牛”的发展历程，并将蒙牛“天生要强”的企业精神与奥林匹克的竞技精神完美融合；

蒙牛发起主办、国际奥委会支持，汇集多方中国力量举办的“中国之夜”活动，更是将致敬平凡人的要强推向高潮，嘉奖平凡人的要强，在汶川地震中失去双腿的舞者廖智，被嘉奖并获得奖牌，很多平凡人的要强故事，被致敬、被传颂；

紧张激烈的赛期，蒙牛根据赛事热点陆续发布“要强不分奥运赛场” “要强不在乎聚光灯”“要强不止一代人的努力”等系列主题TVC.....一句句脍炙人口的Slogan，一次次火爆全网奥运Campaign，蒙牛不断深化“要强”与每个人的关联，也让“要强”真正成为蒙牛与亿万观众沟通的桥梁。

开放共荣：民族文化在世界舞台绽放

“奥运更开放”，是本届巴黎奥运的主题。不但有令人印象深刻的水上开幕式，还将许多著名地标搭建成为赛事场馆，人文、自然景观与赛事相互辉映，展现了巴黎开放理念和文化自信。

回望蒙牛的奥运之旅，也处处体现着开放和自信。早在上海奥预赛上，蒙牛集团总裁高飞赠送国际奥委会主席托马斯·巴赫一把马头琴，展现了中国的民族特色和文化自信。而在嘉奖平凡人的“中国之夜”活动上，马头琴音再次响起。

“融合体育与文化是顾拜旦复兴奥林匹克运动会时的主要目标之一，中国之夜活动也成为这一理念的绝佳体现。”国际奥委会主席巴赫在“中国之夜”活动上说。

蒙牛在巴黎塞纳河畔举办了“我为家乡健儿上大分”活动，并携旗下26个品牌代言人共同为家乡健儿打call，凝聚中华民族要强力量为中国加油，燃爆塞纳河畔，让中国各地加油喝彩的声音响彻世界。

让民族文化走向世界，促进文化交流共融。在奥运这个体育与文化深刻交织的顶级舞台上，蒙牛以自信、开放的心态，抓紧一切机会展现中华民族灿烂的文明，承担起向世界讲好中国故事的光荣使命和责任，也为中法建交60周年献上了一份厚礼。

绿色共振：让可持续理念深入人心

本届巴黎奥运会主打绿色、环保与可持续理念，通过多种创新手段削减温室气体排放，力图创造一届可持续的奥运。

绿色、可持续发展，这也是蒙牛这家从草原走来的企业一贯坚持的理念，与更可持续的奥运理念同频共振。巴赫曾评价说，蒙牛在可持续发展方面展现了卓越的领导力，特别是在乌兰布和沙漠治理方面取得的显著成效，这与国际奥委会的“奥林匹克森林网”计划高度契合，并邀请蒙牛加入计划。

在塞纳河畔，蒙牛大胆打破空间限制，用15万个废弃回收的牛奶盒，打造了一个完全露天开放、近80米长的艺术跑道展区，面向社会公众全面免费开放，让运动更开放，更环保，让更多人参与绿色行动。

倍受巴赫赞誉的乌兰布和沙漠治理案例，也被蒙牛搬到了巴黎。在埃菲尔铁塔体育场里，蒙牛打造了140平方米的沙漠绿洲休闲功能区，代表着内蒙古自治区乌兰布和沙漠和绿洲牧场。这个区域不仅呈现出沙漠绿洲的独特魅力，更向全世界展示着中国防沙治沙的决心，同时号召世界各地的人们一起加入绿色行业，共同守护蓝色星球。

要强，不止这一场。在巴黎“中国之夜”上，蒙牛宣布，从巴黎奥运会开始，至未来数届奥运会，蒙牛都将在举办国举行“中国之夜”颁奖晚宴，以嘉奖每一位要强的人。要强之火，生生不息。面向未来，蒙牛将继续发扬“天生要强”的企业精神，站在世界舞台讲好中国故事，为引领中国品牌走向世界、享誉全球贡献新的更大力量。

(责编：董童、李源)

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