人民网北京8月13日电 （记者杜燕飞）中国海油旗下海油工程承建的马赞油气集输平台12日在山东完工交付，这是我国建造重量最大、集输能力最强的国际海洋油气平台，主要负责将开采出的海洋油气汇集并输送到陆地进行处理，每年可汇集输送原油2400万吨、伴生气74亿立方米。

即将发运的马赞油气集输平台。受访者供图

据介绍，马赞平台是一座8腿海洋油气集输平台，重量超过1.72万吨，高度超过24层楼，甲板面积相当于约15个篮球场。无论是输油管尺寸还是每层高度，都超过常规海洋平台的两倍。平台将服役于沙特阿美旗下马赞油田增产开发项目，油田整体投产后，将成为全球油气处理能力最大的海上油田。

“项目团队自主开发了智能化管理平台，创新‘一体化+可视化’建造模式，大规模应用复合材料自动焊接、相控阵超声波检验等技术，施工效率、质量合格率等均达到世界先进水平。” 海油工程国际工程公司总经理刘瑞说。

近年来，我国海洋工程企业在装备研发、深水工程建设、智能化应用等方面取得了新进展。全球首座10万吨级半潜式生产储油平台“深海一号”、亚洲第一深水导管架平台“海基二号”、亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”“海葵一号”等一批大型海洋工程装备相继投产，提升了我国海洋工程装备国际竞争力。

相关数据显示，今年上半年，我国新承接海工订单金额、手持订单金额同比分别增长205%、11.6%，海洋工程装备制造业复苏态势明显。

业内人士表示，我国海洋装备科技创新取得新发展，为国家实现自主创新、科技自立自强做出了贡献。面向未来海洋开发和利用，我国海洋装备制造要聚焦智能、绿色，提升产业竞争优势，助力我国海洋油气勘探开发。同时，我国海洋装备的发展壮大，也将带动更多产业链上下游企业共同“走出去”，推动国际油气合作向更深层次发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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