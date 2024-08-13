8月13日，中国人民银行的数据显示

7月份新发放企业贷款加权平均利率为3.65%

与上月持平，比上年同期低22个基点

新发放个人住房贷款利率为3.4%

比上月低9个基点，比上年同期低68个基点

均处于历史低位

当日发布的金融统计数据还显示

前7个月我国人民币贷款增加13.53万亿元

支持实体经济力度稳固

7月末广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%

流动性保持合理充裕

社会融资规模增速稳中有升

记者：吴雨、张千千

设计：潘一景

新华社国内部出品

(责编：袁勃、赵欣悦)

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