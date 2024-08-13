7月贷款利率保持在历史低位
2024年08月13日17:11 | 来源：新华网
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8月13日，中国人民银行的数据显示
7月份新发放企业贷款加权平均利率为3.65%
与上月持平，比上年同期低22个基点
新发放个人住房贷款利率为3.4%
比上月低9个基点，比上年同期低68个基点
均处于历史低位
当日发布的金融统计数据还显示
前7个月我国人民币贷款增加13.53万亿元
支持实体经济力度稳固
7月末广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%
流动性保持合理充裕
社会融资规模增速稳中有升
记者：吴雨、张千千
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：袁勃、赵欣悦)
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