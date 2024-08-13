前7个月我国人民币贷款增加13.53万亿元
2024年08月13日18:06 | 来源：新华网
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新华社北京8月13日电（记者吴雨、张千千）中国人民银行13日发布金融统计数据显示，前7个月我国人民币贷款增加13.53万亿元，其中企（事）业单位贷款增加11.13万亿元。
数据显示，7月末，我国人民币贷款余额251.11万亿元，同比增长8.7%。前7个月，我国住户贷款增加1.25万亿元；企（事）业单位贷款增加11.13万亿元，其中中长期贷款增加8.21万亿元。
在货币供应方面，7月末，我国广义货币（M2）余额303.31万亿元，同比增长6.3%；狭义货币（M1）余额63.23万亿元，同比下降6.6%；流通中货币（M0）余额11.88万亿元，同比增长12%。
另外，前7个月我国人民币存款增加10.66万亿元。其中，住户存款增加8.94万亿元。
同日发布的社会融资数据显示，前7个月我国社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。7月末社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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