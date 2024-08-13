人民网北京8月13日电 （记者黄盛）中国人民银行13日表示，决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

对此，东方金诚首席分析师王青向记者表示，7月30日中央政治局会议明确，“要全力做好防汛抗洪救灾工作”。中国人民银行新增支农支小再贷款额度是对这一部署的具体落实，也体现了结构性货币政策工具能够聚焦国民经济薄弱环节，精准滴灌，适时发力的特征。

王青认为，由于1年期支农支小再贷款利率为1.75%，明显低于2.3%的1年期MLF操作利率，加之中国人民银行要求银行等金融机构要“精准对接救灾和灾后重建的融资需求，简化程序，加快审批”，因此这一支持措施会在较短时间内形成信贷投放。这在及时发挥抗洪救灾作用的同时，也会对推动三季度信贷总量合理增长发挥一定积极作用。

另据记者了解，支农支小再贷款额度是指中国人民银行向地方法人金融机构提供的用于支持农业和小微企业发展的再贷款资金。中国人民银行曾于2023年6月30日增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元，以加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度。

中国人民银行表示，将督促相关省（区、市）分支机构用好用足新增再贷款额度，指导金融机构精准对接救灾和灾后重建的融资需求，简化程序，加快审批，保障受灾企业资金需求，帮助企业恢复生产。

也有业内人士向记者表示，作为结构性货币政策工具，支农支小再贷款额度在聚焦重点、合理适度、有进有退原则下，引导金融资源流重点流向国民经济关键领域和薄弱环节。这也是当前加大金融对实体经济支持力度的重要发力点，同时又能有效防范“大水漫灌”。

(责编：王仁宏、吕骞)

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