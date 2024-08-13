全球单体容量最大的漂浮式风电平台启航。受访方供图

人民网北京8月13日电 （记者乔雪峰）8月11日，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”踏上“上班路”——从广州南沙启航，前往广东阳江明阳青洲四海上风电场。

据了解，“明阳天成号”的“上班路”约191海里，拖航时间约72小时。从广州南沙港池出发后，沿着广州港出海航道驶入珠江出海口，在与深中通道、港珠澳大桥“会面”后驶出伶仃洋。随后，再继续向西前行，途经珠海、江门以及阳江南鹏岛海上风电场，最终向目的地进发。

由于从港池至珠江出海口沿途码头众多，航道狭窄且复杂，拖航难度巨大。为避免风机叶片在出港时与靠泊船只或海工装备发生接触碰撞，“明阳天成号”在出港后将下端叶片与风机塔筒保持平行，尽可能缩减对航道空中宽度的占用。

据了解，“明阳天成号”由明阳集团自主研制，两座塔筒呈“V”字形排列、搭载两台8.3兆瓦海上风机，总容量达到16.6兆瓦，可应用于水深35米以上的全球广泛海域。其叶轮最高处达219米，空中最大宽度约为369米。整体拖航设计吃水5.5米，平台排水总量约1.2万吨，到达现场压载至作业工况下平台排水总量约1.5万吨。

(责编：王仁宏、吕骞)

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