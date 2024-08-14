本报记者 王俊岭

江西省抚州市广昌县聚焦做大做强电子信息产业，加快推进元器件制造、智能终端和5G、6G通讯组件等数字产业园发展，不断培育新质生产力，推动区域经济高质量发展。图为该县一家5G电子元器件制造企业内，技术工人在数字化车间生产5G网络通讯光纤交换机电源元器件。

朱海鹏摄（人民视觉）

信息通信行业作为国民经济的战略性、基础性、先导性行业，是推动数字经济和实体经济深度融合的关键力量。近日，工业和信息化部发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》（以下简称《意见》），聚焦全面深化行业管理改革创新，进一步完善规则、规范管理、优化服务，优化信息通信企业发展环境。

回应诉求，提出12项重点任务

据工信部信息通信管理局负责人介绍，《意见》针对信息通信企业反映的各类政策诉求，经深入研究论证后提出相应举措，旨在进一步破除制约企业经营发展的体制机制性障碍。具体来看，《意见》共提出4方面12项重点任务。

在持续优化高效开放统一的准入环境方面，《意见》提出对于涉及多类电信业务的新技术新应用，加强业务指导，优化审批流程，实现“一次性申请、一站式审批”，有序开展电信设备进网许可自检自证试点等。

在积极营造健康公平有序的竞争环境方面，《意见》提出健全市场公平竞争规则，加强基础电信市场竞争管理，建立校园电信市场等重点领域公平竞争状况监测、巡查和通报机制等。

在进一步打造规范透明可预期的监管环境方面，《意见》提出创新包容审慎监管方式，构建“以网管网”监管能力，严格规范行政监管执法等。

在着力构建便捷可靠优质的服务环境方面，《意见》明确畅通群众诉求反映直达通道，针对企业在办事过程中遇到的问题，加强数据分析研究，推动破解问题关口前移，实现解决一个诉求、优化一类服务。同时，加快推进电信业务线上办、异地办。

优化服务，激发企业内生动力

“截至目前，全国电信和互联网企业数量达16.9万家，民营控股企业超92%，外商投资电信企业数量同比增长超35%。”工信部信息通信管理局负责人说，近年来，工信部推动信息通信行业管理现代化迈出坚实步伐，壮大数字经济发展动能，深化行业监管改革创新，国际通信出入口布局持续优化，电信网码号、互联网域名等资源规范化、精细化、高效化管理水平不断提升，电信业务经营许可等行政审批实现“全程网办、一网通办”。

据了解，《意见》将通过全面优化行业管理制度、方式、手段，进一步完善支持信息通信企业高质量发展的政策举措，更大激发企业内生动力。比如，《意见》提出加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展；《意见》还提出推广行政指导、行政约谈等柔性监管手段，按照合法、科学、审慎的原则，细化信息通信领域“轻微违法不罚”的具体标准，完善配套监管制度，依法给予经营主体容错纠错空间……

“《意见》结合我国信息通信业当前所处的发展阶段和现实问题，从准入、竞争、监管、服务等四个维度全面部署改革创新的具体任务，是十分贴切和及时的。这既有利于更好发挥政府作用，又有助于更好调动全社会的发展积极性。”中国社会科学院工业经济研究所研究员周民良对本报记者说。

由点及面，让更多行业从中受益

随着5G、人工智能等信息技术快速发展，信息通信行业正在催生更多新业务、新模式、新体验。比如，在不久前举办的巴黎奥运会上，中国移动就创新推出了不少观赛“黑科技”：“AI中国时刻”精准定位中国队运动员出场、夺牌等精彩瞬间，一键直达为运动健儿加油助威；“AI赛点识别”智能打点比赛时间轴，即使回看也能快速定位关键节点。

《意见》明确提出，加快建设与数字化发展相适应的现代化行业监管和服务体系，助力构建市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好地发挥“一业带百业”的赋能作用，为推进新型工业化，建设制造强国、网络强国和数字中国，促进经济社会高质量发展提供坚实支撑。

“如今，信息通信业已经渗透到国民经济的每个角落，深刻影响着每一个行业的数字化、市场化、全球化步伐。《意见》提出的一系列支持举措，不仅将帮助信息通信业在加快创新的过程中实现有序化、规范化、健康化发展，更将让更多行业从中受益，最终获得‘由点及面’的赋能效果。”周民良说。

工信部信息通信管理局负责人表示，下一步将完善优化营商环境工作机制、畅通政企沟通渠道、做好典型案例宣传推广，有序推进优化信息通信行业营商环境的各项工作落实落细。“我们将及时听取社会各界关于优化行业营商环境工作的意见建议，有序开展政策实施效果评估，不断提升行业管理的精准性、科学性、有效性。”该负责人说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经