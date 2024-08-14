本报记者 徐元锋 张 文

不育苗、不插秧，也能种出高产水稻？带着问号，种田“老把式”汪建伟走进培训班。3天后，他深信不疑，逢人就讲：“用水稻旱田直播技术，节水省力还增产！”

汪建伟是宁夏回族自治区银川市贺兰县立岗镇幸福村村民，培训班由立岗镇以政府购买服务的形式委托一家农业科技社会化综合服务站开办。在宁夏，农业科技社会化综合服务站已实现县区全覆盖。这些服务站技术实力较强、对农业科技信息敏感、具备一定的研发创新能力，推动了大批农业新品种、新技术进村入户。

习近平总书记强调，“要鼓励发展各类社会化农业科技服务组织，创新市场化农技推广模式，打通科技进村入户‘最后一公里’”。

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，宁夏加强农业科技推广服务体系建设，构建多元化农技推广服务体系，加快建设农业科技示范基地，着力提升基层农技推广体系服务效能。

优化特聘农技员队伍建设管理，宁夏将“土专家”“田秀才”和新型经营主体技术骨干等吸纳为农技推广服务重要力量。

“把这个巴掌大的传感器放置在温棚中间的控制元件上，通过手机应用设定好数据，温棚就成了恒温恒湿的‘科技棚’。”走进灵武市郝家桥镇大泉村的蜜瓜温棚，10多名瓜农围在李建军身旁，学习新式温棚传感器的使用方法。

李建军是灵武市一家农业科技公司的负责人，也是当地的科技特派员。2023年，通过免费提供优质种苗、技术，同时保底包销，他帮助近2000户果农和菜农户均增收2万元，也给自己公司带来近30万元利润。

鼓励农业科技创业者、种植大户等技术能人与村民形成利益相连、共同发展的关系，遴选优秀技术能人成为科技特派员并给予最高20万元的创业补贴……宁夏持续开展实践探索，壮大基层农技推广服务队伍。宁夏科技特派员创业指导服务中心主任杨勇军说：“宁夏科技特派员数量已从最初的150人发展到如今的4000多人，实现了乡镇全覆盖，每年转化科技成果超过200项、培训农民超12万人次。”

创新市场化手段机制，宁夏鼓励引导各类社会化农业科技服务组织参与农技推广。

走进中化农业公司贺兰技术中心，实验室、农机装配车间、育苗棚等一应俱全。这里不仅有10多名科研人员，而且长期聘请专家学者开展技术指导。技术中心负责人白兴龙介绍，2023年中心针对两项重要农业技术组织农技培训13次，收到农技推广补贴超过15万元，“这笔钱有力地支持了我们对新品种、新技术的研发，进一步提升了农技推广服务能力。”

近年来，宁夏通过购买服务等形式，吸引农业科技社会化综合服务站、农业院校、科研机构、专业合作社等加入农技推广队伍。近3年，宁夏各级财政每年用于购买和补贴农技推广服务的资金超过6亿元。以农业科技社会化综合服务站为例，其数量已从2021年底的42家增长到目前的66家，参与的农技推广项目也从2021年的30多项增长至去年的70多项。

从科技特派员到农业科技社会化综合服务站，从政策性推广到市场化服务，宁夏农业科技推广工作呈现主体多元、层次多样的活跃局面。2023年底，宁夏农业科技进步贡献率达到60.7%，主推技术到位率达到95%以上。

“依托多元化农业科技推广体系，在宁夏，农业生产正向机械化、智能化、数字化迈进。”宁夏回族自治区农业农村厅主要负责同志说。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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