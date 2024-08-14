本报记者 杨烁壁 刘新吾

成渝地区双城经济圈建设，让重庆荣昌区普陀村的水库水，流进了四川隆昌市三合村的农田。

“放水喽！”水稻灌浆时节，普陀村种粮大户蓝云霞松开阀门，清水从田块一角的水龙头中流出，不一会儿便为地里的水稻解了渴。

蓝云霞浇的地，是从三合村村民刘和荣手中流转来的。

田垄上，刘和荣手摇斗笠，瞅着满畦的清水说：“这场景，3年前可不敢想。往年浇水都要向邻村借，抹开脸、跑断腿，可总是不够用。”

三合村和普陀村紧挨着。山上的水库是普陀村建的，三合村要用水，得先过普陀村，之前双方一直谈不拢。

这事儿，普陀村新任村支书唐强看在眼里，三合村老村支书王东急在心里。双方都在合计。

随着成渝地区双城经济圈建设扎实推进，2021年，四川重庆携手，建起了“双昌”农业合作示范园。示范园先行区，就选在三合村与普陀村。

乘着区域协调发展的东风，两个村的干部们走田埂、跨渠沟，一起商量用水的事。

“新修一条渠，从山前的濑溪河引水，增补库存。”唐强聊怎么开源。

“田垄下再留个口，让水顺势流，不用另占地。”王东谈如何省地。

你一言，我一语，用水渐渐有了谱。

示范园里，产业扎下根，资金进了村。水渠通了，水库满了，水流进了三合村，但也带来了新问题。

“种水稻，要提前一个月上肥料，水这么流，肥都跟着流走了。”家住上游的蓝云霞说出了顾虑。

王东心眼实：“咱们共用水，不能让邻居吃了亏。”

唐强点子多：“大水漫灌搞不得，那咱就弄精细化灌溉。”

今年4月，在两个村集体支持下，蓝云霞流转了两个村的大片地，申请农业贷款，给农田装上“自来水”，“引水管网埋地下，哪需要水，就开哪的闸。”水从地下流，不再带走肥，自家的肥还留在自家的田。

如今，行走在示范园先行区，千余亩农田边上，近百个水龙头成了新景观。蓝色水龙头伸出田垄，给诗画田园添了彩。

变化不只是用水。

“双昌”的路畅通了，一条双向6车道、总长35.8公里的大道通车，物流更高效；产业链打通了，“双昌”共建了40万亩“稻渔”综合种养产业带，稻田虾等特色农产品进了城里的商超，鼓了村民的钱包。

“双昌”农业合作示范园内，人均年收入从成立前的1万多元，增长到去年的2.6万元。“今年预计能到3万元！”唐强说。

放眼望去，水渠清水汩汩，水稻长势喜人，劳作的村民，翩跹的水鸟，构成了一幅田园画卷。川渝交界处的美丽乡村，区域协调发展的故事还在继续。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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