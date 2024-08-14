本报武汉8月13日电 （记者田豆豆）8月13日下午，人民网“AI湖北行动”启动活动在武汉市举行。湖北省委副书记、省长王忠林，人民日报社总编辑于绍良出席活动并致辞，人民日报社副总编辑徐立京主持致辞环节，湖北省委常委、宣传部部长琚朝晖，湖北省副省长陈平出席活动，武汉市市长盛阅春作人工智能产业招商推介。

人民网董事长、传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁介绍了人民网人工智能发展情况，多位人工智能企业代表在会上发言。

活动当天，人民网“梦幻灵境”AI展演中心在武汉正式开馆。展演中心建筑面积将近4000平方米，内设前沿AI技术与应用互动体验区、AI节目全息演出区、AI研学培训区、多业态商业区，成为集科技、教育、娱乐功能于一体的综合性场馆。

在场景功能上，展演中心致力于成为面向广大青少年、市民游客和机关企事业单位的科技素养教育馆、新型消费打卡地、科技新品发布场，为地方打造文旅新名片、科普新阵地和招商引资新载体。

展演中心的首期全息剧目，是人民网自主开发的国内首台AI展示体验剧《白泽的奇幻旅程》，将科技与音乐、戏剧、舞蹈等多种元素深度融合，为观众带来独特的观赏体验。

活动期间，人民网“AI+伙伴计划”发布，首批18个伙伴加入，一批重点项目签约，汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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