本报广州8月13日电 （记者李刚）记者从海关总署广东分署获悉：今年前7个月广东外贸进出口5.17万亿元，较去年同期（下同）增长13.9%，高于全国平均水平7.7个百分点，占全国比重20.8%。其中，出口3.36万亿元，增长12.6%；进口1.81万亿元，增长16.5%。

前7个月，广东一般贸易进出口3.06万亿元，增长16.2%，占广东外贸总值的比重较去年同期提升1.2个百分点至59.3%；前7个月，广东机电产品出口增长10.9%，占广东出口总值的64.6%；前7个月，广东进口集成电路6231.5亿元，增长19.1%，占广东进口总值的34.6%。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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