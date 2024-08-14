上海机场单日航班客流量创历史新高
2024年08月14日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海8月13日电 （记者沈文敏）记者从上海机场集团获悉：8月11日，上海机场航班量达到2386架次，客流量达到39.7万人次，单日航班量和客流量均创历史新高。
今年暑运以来，上海机场航班量、客流量持续走高。7月1日至8月11日，上海机场共保障航班起降9.6万架次，日均起降2293架次，同比增长10.1%；保障进出港旅客1534.3万人次，日均36.5万人次，同比增长18.2%。分设在浦东机场、虹桥机场的外籍人员一站式服务中心和入境便利化服务点为旅客提供涵盖支付、问询、通信、交通等方面的一站式贴心便利服务。
《 人民日报 》（ 2024年08月14日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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