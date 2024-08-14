本报记者 张云河

庞淇文在更换刀具。

唐 幸摄

【绝活看点】

庞淇文，广西柳工机械股份有限公司传动件公司特级技师、制造总监。他对数控加工使用的近2000把刀具了如指掌；加工出来的零件精度能控制到0.005毫米。多年来，庞淇文带头开展80余项技术创新、技能攻关和成果转化，创造经济效益3000余万元。2024年，他入选大国工匠人才培育工程。

一台数控加工中心机床，30吨重，近百把刀具，上千段程序指令……广西柳工传动件工厂，铣工庞淇文操作数控机床，如臂使指。

庞淇文35岁，13年工龄。如同数控机床“指挥家”，近2000把刀具，他蒙住双眼，仅靠触摸，就能准确识别其类型、作用。

刀柄、刀杆、夹套、小如小拇指指甲盖的刀片，刀具库中各种刀具应有尽有。庞淇文说：“铣削、钻削，整体的、可转换的，方尖的、圆角的……‘读懂’刀具，零件才有‘生命’。”

这手绝活，全是练出来的。

2007年9月庞淇文进入广西机电技师学院学习，他常常整天“泡”在实训教室。“没完成工件，别人等第二天做。我给自己拖堂。”夜里，机器欢愉地歌唱。“越晚越精神。”他说，有回干完离开，凌晨3点，静得只剩风声。

入职广西柳工后，为备战广西数控技能大赛，庞淇文下班后跟着厂里老师傅训练，理论、编程、操作，连续训练6个小时直到深夜，这样的训练要持续两个月。2012年起，庞淇文连续三届获得广西数控技能大赛数控铣工/加工中心职工组冠军。

“刺”，冷却液冲洗，“咔嗒”，换刀门开启。片刻，机床抓取，刀具自动换好，变速箱零件加工运转。

变速箱箱体关键部位加工精度要求0.02毫米，约为头发丝直径的1/3。庞淇文能将加工精度控制到0.005毫米，甚至可以操作数控机床在易拉罐上写字作画。“材料、温度、设备精度、刀具可靠性都会对加工精度产生一定影响。毫厘之差，就可能使零件报废。”庞淇文说。

创新争先，庞淇文一头扎进新产品试制。由于生产设备是进口的，只能由外方预设编程程序，将产品根据图纸工艺要求调试好，然后按此生产。想要加工其他复杂产品，就得从头再来。庞淇文心里不服气，自学绘图软件、数控加工工艺编制及数控程序编制，最终掌握了生产设备编程技术。

泵阀坏了，维修报价9万元，他自己测绘，买了3块铝合金材料回来加工，使泵阀恢复工作，花销不到2000元。加工中心刀库刀座故障，更换需要近30万元，他奋战5天，自制刀座，1万元搞定。

这些年，庞淇文团队开展80余项技术创新、技能攻关和成果转化，突破变速箱箱体壳体、回转减速机、行走减速机等工程机械核心零部件关键技术，带动制造技术效率提升，为公司创造经济效益3000余万元。

国务院政府特殊津贴专家、全国技术能手、广西工匠……庞淇文荣誉众多，有70多个荣誉证书，厚厚的几大摞。

厂房旁，是“庞淇文技能大师工作室”。工作室成员8名，除攻关技术，还开展技能理论培训。张贴的2024年培训计划，有多项已完成：设备几何精度检测、宏程序编程运用培训、刀具知识应用培训等。

“脑袋空想，不如到现场看一看。”庞淇文带徒10多人，授徒秘诀就是“三现”：现场、现物、现实。

工作室成立7年来，他毫无保留传授经验，培训上百场千余人次。“数控技术与时俱进，我们的装备制造业一定会越来越好！”庞淇文说。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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