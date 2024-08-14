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河北省正定县发展夜间旅游，丰富餐饮业态——

美食街区里 消费活力足（探访·夜间经济亮起来）

本报记者 邵玉姿
2024年08月14日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　香气聚拢人气，助力古城经济。河北省正定县加快发展夜间旅游，通过完善空间布局、规划美食街区，完善配套服务，创新网络营销等方式，助推美食“出圈”，充分释放夜间经济活力。

 

　　夜幕降临，华灯初上。河北省正定县迎来一天中最热闹的时段。登南城墙领略古城夜景，到旺泉古街“打卡”网红美食，去小商品夜市品尝南北小吃……美景迷人，美食更诱人。一到夜晚，香气从美食街区飘出，来自天南地北的游客纷纷大快朵颐。香气聚拢人气，激发市场活力，助力古城经济。

　　品文化尝美食，聚起古城烟火气

　　夜晚，登上正定古城的南城墙向北远眺，古寺古塔古楼鳞次栉比。街头巷尾，人声鼎沸，各种小吃店铺前游客排着长队。

　　走下南城墙，漫步至隆兴寺东侧的旺泉古街。古街内，烤肉、火锅等网红美食与饸饹、蒸菜等传统小吃应有尽有。历经风雨的隆兴寺建筑群，热闹的美食街，这条古街在日夜轮转间呈现出不同的文旅业态。“白天感受古建筑的魅力，晚上逛街品美食，从早玩到晚都不觉得腻。”来自河北省保定市的游客张笑颖一天的行程满满当当。

　　别看如今的旺泉古街游客络绎不绝，以前这里还是一片杂乱的旧民居。近年来，正定县聘请专业团队系统编制规划，实施24项古城保护风貌恢复提升工程。旺泉古街便是其中之一。“依托紧邻隆兴寺景区的优势，我们将古街打造成特色街区，为游客提供‘吃喝玩乐’一站式服务。”旺泉古街副总经理高二保说。

　　在正定，不仅有特色的美食街，还有热闹的小吃夜市。

　　爆肚、捞汁海鲜、武汉热干面、东北大饭包……夜晚7点，正定国际小商品城前，占地1万余平方米的停车场“变身”为小吃夜市：上百家移动餐车比邻相连，吸引着无数食客排队等待……

　　“小吃品类特别多，让人眼花缭乱，吃了这个还想吃那个。”游客王天宇来自山东省济南市，下了火车就直奔夜市。“这里毗邻正定火车站，步行5分钟就到。”王天宇说。

　　“正定小商品夜市已经运营12年了。”正定国际小商品城集团副总经理黄景利介绍，最初夜市位于附近的步行街，光顾者多是往来下班的居民。随着游客增多，夜市规模不断扩大，便搬到了面积更大的停车场。从最初的几十家摊位，到如今超过500家美食摊位，正定小商品夜市已经成为正定最具人气的打卡点之一。据统计，2023年，正定小商品夜市营业额突破3亿元。

　　“近年来，我们开放景区夜游活动，打造特色商业街，丰富餐饮业态，完善城市服务功能，不断释放夜间经济活力。”正定县文化广电体育和旅游局党组成员霍哲介绍，依托古城历史文化资源，正定探索文旅融合新路径，实现美食与旅游的深度融合，让游客在品味古城古韵的同时领略烟火气息。

　　找特色引流量，抓住网络新机遇

　　各式各样的美食让古城的夜晚更具魅力。如何让美食“香”飘更远，让古城的人气更旺？正定县用好网络平台、突出特色元素，持续激活夜间经济活力。

　　“走过路过不要错过，东北人在河北卖正宗的湖北武汉热干面……”夜幕下，正定小商品夜市内，“路佰记”热干面摊位前排起了长队，老板路阳一边拌面，一边通过手机在直播间里吆喝。点进他的直播间，在线观看直播的有4000多人。

　　“开了直播以后，生意更好了，现在每天能卖出七八百份面！”路阳说，原来自己的小摊两个人就能忙得过来，现在很多顾客跟着直播寻来，4个人都忙得团团转。

　　“商户、探店主播们通过互联网的传播，为我们带来了新机遇。”正定国际小商品城集团总裁李樟潮介绍，近年来，不少商户都在网络社交平台上开设了账户，通过拍摄短视频和直播的方式让夜市更具人气，很多主播也纷纷来探店。“今年4月，有一条拍摄正定夜市的短视频在网络平台上爆火，光转发量就超过220万次，浏览量超1.6亿次。”李樟潮说。

　　线上流量带来线下客流。数据显示，今年“五一”假期，正定小商品夜市每天的平均人流量达2万人次以上。

　　设置长桌宴、举办啤酒节、引进音乐演出……相比于正定小商品夜市线上的“热闹”，古色古香的旺泉古街则侧重在丰富特色活动、突出特色元素上下功夫。

　　或融合文化活动，或突出传统技艺。古街内，各美食店铺精心打造新“卖点”。走进陈饸子饸饹村内，大堂的大屏幕上循环播放着饸饹的由来和制作工艺。“一碗饸饹背后竟然有着复杂的工艺和流程，吃美食的同时还能感受文化，收获满满！”游客付晶晶说。

　　“商业街区要想生意红火，突出自身特色是关键。”旺泉古街的运营负责人曹胜磊介绍，旺泉古街定期举办汉服节、月饼节等文化活动，通过丰富文旅体验吸引更多游客。今年上半年，旺泉古街累计吸引客流260万人次，累计营业额5500万元。

　　“我们将继续加大线上宣传和线下推介力度，提升夜市知名度，带动商业街有序发展，打造具有正定特色的夜间经济名片。”霍哲说。

　　优服务强保障，严把食品安全关

　　“网红”夜市如何变“长红”？优质的管理服务少不了。

　　下午5点半，正定国际小商品城前的停车场上，随着一辆辆汽车驶离，上百辆夜市餐车鱼贯而入。

　　在一家炒酸奶摊位前，经营者李静静熟练地戴上口罩、帽子，给地面铺上橡胶地垫，摆好垃圾桶，准备迎接即将到来的食客。“我在这里摆摊8年了，每天都按市场管理方制定的标准执行入场。”李静静说。

　　走进餐车，收银台一侧的墙上张贴着流动摊位证、健康证和夜市商户证。“市场要求商户亮证经营，我们把证贴在这里，顾客点餐一抬头就能看见。”李静静说，夜市还要求入场的商户每天填写食材备案单，将当天进货食材的详细信息一一列明，方便追根溯源。

　　晚上8点，正定小商品夜市迎来客流高峰。身着黄色马甲的保洁人员张蕊正埋头打扫。“我们要时刻保持干净的用餐环境，让人们放心用餐。”在正定小商品夜市，像张蕊这样的保洁人员有60多人。

　　“所有保洁人员轮流上岗、分工包片，即时清扫、捡拾、清运垃圾。”黄景利说，夜市的红火不能只靠烟火气，只有严把食品安全关，守好底线，才能让食客愿意来、留得住。

　　夜市还设有40平方米左右的食品快速检测室。“每天下午6点，我们会在夜市内随机抽选5—6家摊位，选取十几个样品进行检测。”检验员林森表示，检测结果当场显示，一旦发现不达标，会让摊位停业整改。

　　食品安全严把关，配套服务也跟上。

　　“我们是头一次来正定游玩，除了韵味十足的古城和琳琅满目的美食，最令我满意的是游玩过程中的便利。”北京游客邢红岩印象最深的，是免费的停车场和饮水充电亭。

　　近年来，正定县不断加强基础设施建设，在景点、夜市和商业街区周边安装了直饮水、休闲座椅、充电电源等便民设备，同时还新建停车场，目前全县免费停车位达到4.48万个。

　　“正定还建立了夜市管理机制，交警、城管、消防等部门联动，不间断巡逻、疏导，保障夜市安全运行，提供精细化服务。”霍哲表示，将着力打造功能完备、业态丰富、商文旅深度融合发展的夜间消费集聚区，不断满足群众消费需求。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月14日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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