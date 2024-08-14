钟 凯

吃夜宵是餐饮业重要的消费场景之一，夜宵怎么吃才更健康？经营者和消费者应该注意哪些事项？

首先，筑牢食品安全底线。夜宵最具代表性的两类食物，一个是凉菜，一个是烧烤，都是食源性疾病的高发品种。

高温高湿，微生物很容易繁殖，尤其是熟肉制品、豆制品风险较高。凉菜最好现吃现做，或者放在冷藏设施中，且要注意避免交叉污染。如果卤肉、豆干、豆腐丝等表面发黏，建议不要食用。

烧烤容易出问题的大多是肉类和水产，尤其是生蚝、毛蚶等贝类。它们属于滤食性动物，容易富集水中的致病微生物，比如副溶血性弧菌、诺如病毒等，导致急性胃肠炎。消费者不要贪图鲜嫩口感，一定要烤熟烤透再吃。

近几年南方沿海地区的特色“生腌”迅速走红，但生食水产有较大风险。腌制料包括白酒并不能确保杀灭致病微生物，特别是不能用淡水水产做“生腌”，存在寄生虫感染风险。

其次，夜间餐饮消费还应兼顾营养健康。最好是能有规划地安排夜宵。比如晚上约好去吃夜宵，可以考虑在午餐和晚餐时适当吃得清淡一点。吃夜宵时也要适度自控，不要暴饮暴食。

最后，挑选夜宵要提前做功课，最好先到店里看一看整体环境卫生状况。享受美食的同时也不要忘记杜绝餐饮浪费，如果是多人结伴同行，可以每种美食只买一份进行分享。这样既可以品尝多种风味，还可以避免因口味不习惯造成浪费。

（作者为科信食品与健康信息交流中心主任，本报记者林丽鹂整理）

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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